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Новости   25 июня 2018    301

Land Rover Defender из «бондианы» продадут на аукционе

Аукционный дом Bonhams выставит на июльские торги один из 10 экземпляров особого Land Rover Defender, построенного для фильма о Джеймсе Бонде «Спектр». В отличие от других машин, которые использовались для рекламных мероприятий, этот внедорожник, подготовленный подразделением SVO и тюнинг-ателье Bowler, принимал непосредственное участие в съемках. Цена — 220-250 тысяч фунтов стерлингов (18,3-20,8 миллиона рублей). 

В основе «Дэфендера», полное название которого Land Rover Defender SVX ‘Spectre’ 4×4 Utility, лежит удлиненная 110-я модификации внедорожника. Машина построена по гоночной спецификации и оснащена раллийными амортизаторами Bilstein, 37-дюймовыми колесными дисками с «зубастыми» покрышками, сиденьями Recaro, четырехточечными ремнями безопасности, а также внешним и внутренним каркасом безопасности. Помимо этого, специалисты Bowler увеличили мощность стандартного дизельного двигателя: отдача агрегата выросла со 122 сил и 300 Нм момента до 187 лошадиных сил и 499 Нм крутящего момента. Как при этом изменились динамические характеристики, не сообщается. 

В комплекте с Land Rover Defender SVX ‘Spectre’ идет руководство по эксплуатации, пустая сервисная книжка, регистрационные документы машины с номером «OO07 SVX», а также график съемок фильма «Спектр» и австрийские номерные знаки, как у киношного «Дэфендера». В 2016 году британский тюнер Tweaked Automotive переделал в стиле «спектровского» Defender укороченный вариант внедорожника. Для машины разработали новый передний бампер, установили на нее «лифтованную» подвеску с увеличенным на 51 миллиметр клиренсом, регулируемую тягу Панара, усиленные пружины, амортизаторы, рулевые тяги и рулевой демпфер.

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