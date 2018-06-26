Новый кроссовер Renault для России: первое изображение

Как подтвердила пресс-служба марки, полноценная премьера нового кроссовера состоится на Московском автосалоне. Впрочем, скорее всего, на августовской выставке широкой публике покажут лишь предсерийный вариант, но это не помешает получить общее представление об автомобиле. Более подробную информацию Renault пока предпочитают скрывать. Но ожидается, что машина будет заметно отличаться от выпускающихся сейчас паркетников на платформе В0. В частности, на это косвенно указывает серьезная модернизация сборочных линий. В Renault сообщили, что готовят кроссовер C-сегмента, то есть больше «Дастера», но меньше «Колеоса».

«Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault. Новый кроссовер будет поставлен на конвейер Московского завода Renault, который был выбран первой индустриальной площадкой, благодаря высоким стандартам качества и производственных процессов» — сообщила пресс-служба Renault.