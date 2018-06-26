Компания Audi уже вывела на тесты заряженную модификацию представленного недавно кросс-купе Q8. Этот симбиоз вседорожника и спорткара может оказаться самой мощной серийной моделью Audi в истории марки, поскольку мотором для нее поделится очень быстрый «Порше». Audi RS Q8 может получить гибридную силовую установку от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, предполагает издание Autocar. В этом случае кроссовер снабдят 550-сильным V8 с двойным турбонаддувом и 136-сильным мотором, совокупная мощность которых составляет 670 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Это сделает Audi RS Q8 самым мощным серийным Audi в истории: даже суперкар R8 V10 Plus располагает «всего» 610 л.с.

Кроме того, с такой силовой установкой будущая новинка сможет, пусть и временно, претендовать и на звание самого мощного кроссовера на рынке. Шестилитровый мотор Bentley Bentayga развивает 608 л.с., а четырехлитровый V8 Lamborghini Urus – 650 л.с. Что касается динамики, то разгон RS Q8 до 100 км/ч, почти наверняка, займет меньше 4 секунд. При этом кроссовер сможет около 40 км проезжать исключительно на электротяге. Понятно, что помимо силовой установки, кросс-купе получит и прочие атрибуты жанра – уменьшенный дорожный просвет, мощные тормоза, управляемые задние колеса, спортивные детали в интерьере и аэродинамический обвес. А вот по поводу доработок подвески ясности пока нет: по слухам, спортивную версию штатной адаптивной подвески могут дополнить системой активного подавления кренов кузова, которая уже используется на некоторых схожих моделях концерна VW. Дебютировать Audi RS Q8 должен в ближайшие год-полтора, то есть до конца 2019 года.