В июне стартуют продажи спортивного мотовездехода CFMOTO Z10 EPS

Модель мотовездехода CFMOTO Z10 EPS приходит на смену CFMOTO Z8 EPS. V-образный 963 кубовый двигатель выдает 59 кВт и 82 Н*м крутящего момента, что позволяет новинке набирать максимальную скорость свыше 100 км/ч. Мотовездеход имеет привод на 2 или 4 колеса с возможностью принудительной блокировки дифференциала. Модель предлагается в синем и оранжевом цветах.

CFMOTO Z10 EPS оборудован независимой подвеской, улучшенной тормозной системой и полным приводом, а также 4-суппортной тормозной системой. В базовую комплектацию также входят новый вариатор CVTech (Канада), новая улучшенная трансмиссия, газогидравлические амортизаторы, 14″-легкосплавные колесные диски и 27″ шины. Качественный прочный каркас безопасности, крыша, ветровое стекло, двери водителя и пассажира, спортивные сиденья и четырехточечные ремни делают поездку на CFMOTO Z10 комфортной и безопасной для водителя и пассажира. Вместительный грузовой отсек позволяет отправиться в долгое путешествие, взяв с собой все необходимое. Для тех, кто в путешествии застрял в глубоком броде или неудачно попал в колею — в помощь лебедка 1361 кгс (3000 lbs).