Военные США придумали трансформируемое колесо-гусеницу

Управление перспективных проектов Минобороны США, похоже, находится на грани очередной революции в области конструирования колес. Военные инженеры обнародовали прототип, в котором совмещаются достоинства обычного колеса и гусеницы.

Проект управления DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) именуется Reconfigurable Wheel-Track, что можно перевести, как «Трансформируемое колесо-гусеница». Судя по опубликованным данным, устройство представляет собой подобие колеса, обод которого состоит из шести независимых элементов, обтянутых гусеницей. Изменяя свое положение, элементы способны придавать устройству как округлую форму, так и треугольную – в этом случае оно превращается в полноценный трак. Аналогичными навесными гусеницами оснащаются, например, квадроциклы. Технические подробности проекта пока не раскрываются. Указывается, что трансформация устройства из одного рабочего состояния в другое занимает около двух секунд. Проект призван совместить в одном устройстве способность колеса к быстрому перемещению по твердой поверхности и высокий уровень проходимости по бездорожью, который обеспечивают гусеницы. В превращении идеи в рабочий прототип активно участвовали и гражданские ученые – специалисты Национального центра инженерии и робототехники из Университета Карнеги-Меллона.

Издание Carscoops отмечает, что устройство Reconfigurable Wheel-Track появилось в рамках программы Ground X-Vehicle Technologies Управления перспективных проектов. Эта программа направлена на разработки, которые должны повысить мобильность и живучесть боевой техники. При этом Управление планирует отказаться от применения тяжелой брони, сохраняя уровень безопасности техники как раз за счет повышения мобильности.