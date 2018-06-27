Mitsubishi Pajero обновили для рынка Китая

Компания Mitsubishi постепенно готовится к прощанию с культовым внедорожником – в некоторых странах его продажи уже сворачиваются, а планов на новое поколение у фирмы нет. Тем не менее, кое-где нынешний Pajero еще молодится. В глобальной Сети появились первые фотографии Mitsubishi Pajero IV, подвергнутого очередному рестайлингу. Судить по фото о том, какие именно изменения пережил внедорожник, пока сложно: хорошо различима лишь новая решетка радиатора. Нынешнее обновление вряд ли будет масштабным, так как около года назад Mitsubishi уже обновляла китайскую версию Pajero. Тогда он, в частности, получил современную мультимедийную систему.

В Китае внедорожник продается только в семиместной версии и с безальтернативным силовым агрегатом – трехлитровым V6 мощностью 174 л.с. и 255 Нм в паре с пятидиапазонным автоматом. Стоит дореформенный Mitsubishi Pajero как минимум 369 800 юаней (более 3,5 млн рублей). Издание отмечает, что, помимо свертывания производства трехдверной версии внедорожника, японский производитель прекратил еще и продажи модели в Германии, хотя официальных данных о выводе «Паджеро» с других рынков пока нет. Между тем, Pajero в относительно неизменном виде выпускается с 2006 года. На некоторое время модель пропадала и с российского рынка – в 2016 году Mitsubishi на год прекратила продажи внедорожника. Сейчас в нашей стране внедорожник доступен лишь с тем же 174-сильным V6 по цене как минимум 2 799 000 рублей.