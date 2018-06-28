Июль — Август 2018

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ТЕСТ-ДРАЙВЫ
ПОД СТУК КОЛЁС
Тест-драйв Cadillac Escalade мы затеяли исключительно ради его недавнего обновления. Мы всего лишь хотели понять, что изменилось и изменилось ли вообще. Так вот, принципиально всё осталось по-прежнему
НА ТРАВЕРСЕ
В последнее время полноприводные многоместные заменители минивэнов выпускаются с завидной регулярностью, но недавно в этой нише появился настоящий чемпион по вместимости и комфорту — Chevrolet Traverse
В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
Складывается ощущение, что все старания немцев ушли на техническую часть, а на остальное просто не хватило сил, поэтому выглядит новый VW Touareg то ли как увеличенный Tiguan, то ли как уменьшенный Teramont. В общем, масштабирование и прямолинейность. Скучно!
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
КАК Я ВОДИЛ ГРУЗОВИК…
Если вы рыбак, охотник, строитель или просто мужчина с бородой, обожающий путешествовать по Алтаю, вы наверняка придёте в восторг от Mitsubishi L200 и от того, как много можно загрузить в его кузов
ТЕХНОГРАФИЯ «ТЕХНИЧКИ»
Каждый раз, садясь за руль «Соболя 4х4», ты не обращаешь внимания на его недостатки, в значительной степени связанные со «Сделано в России», и прощаешь ему всё за необыкновенную надёжность и уверенность в том, что точно доедешь до цели
БОЕВОЙ НАСТРОЙ
По нашему мнению, обновлённый Haval H9 имеет неплохие шансы на успех. Он ненавязчиво современен, очень проходим, динамичен на асфальте и универсален. Разве что к нему, как и к любой крупной машине, надо немного привыкнуть
ЛЮДИ
СЛЕД ЧЁРНЫХ НОГ НА ОБЛАКАХ
SECOND HAND
МАШИНА ДЛЯ ВЕЗУЧИХ
Далеко не каждый автомобиль вызывает столько споров и противоречивых откликов, как УАЗ «Патриот». Причём в этих бескомпромиссных баталиях численный перевес почему-то всегда на стороне тех, кому не повезло. А те, кому повезло, ездят и радуются
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ИСТОРИЯ
ПОЧТИ КАК LAND ROVER
В эпоху засилья китайских копий уже никого не удивишь очередным как бы Mercedes или как бы Hummer. Но мало кто знает, что в старой доброй Англии ещё каких-то 60 лет назад тоже существовала подобная практика — там выпускался Land Austin со странным названием Gipsy («Цыган»)
ПУТЕШЕСТВИЕ
ГОРНЫЙ ТЕСТ FORTUNER
Чтобы проверить возможности недавно появившегося бензинового Toyota Fortuner, мы отправились в поездку на Кавказ, в горы Чечни, в места, ещё недавно недоступные даже пешим туристам
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ИОРДАНИЯ
Путешественники чаще всего посещают Тунис, Алжир и Марокко, но ведь это только малая часть Африки. Есть пути южнее. Через Иран мы быстро добрались до Объединённых Арабских Эмиратов, а дальше начались сложности
ПАТАГОНИЯ. ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
До 1881 года этот регион южной части Южноамериканского континента не относился ни к одному из государств. Никто не скажет, где точно проходят его границы. А название страны, как считается, произошло от населявших эту землю людей-гигантов
КРЕПОСТИ ЮЖНЫХ РУБЕЖЕЙ
В этом году темой экспедиции школы культурологи ВШЭ стало изучение крепостей и остатков оборонительных сооружений периода империи. Южные рубежи России продвигались в сторону Большого Кавказского хребта в ходе Русско-турецких и Кавказской войн, от которых остались укреплённые линии и отдельные крепости
ЛИКБЕЗ
ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО МАСТЕРСТВА
Большая часть внедорожных поездок в нашей стране проходит по полевым, степным и лесным дорогам. Сегодня мы научимся двигаться по ним быстро и безопасно, сохраняя в целости и машину, и себя
ШКОЛА КРОССОВЕРОВ. ЧАСТЬ V
Один из самых простых способов радикально улучшить проходимость кроссовера — одеть колёсные цепи или браслеты противоскольжения. О них наш сегодняшний урок
12 ПОПУЛЯРНЫХ ШИН КАТЕГОРИИ МТ
Если вы устали от компромиссов и наконец-то решили купить шины Мud-Тerrain, ни в коем случае не делайте этого пока не прочтёте наш обзор. В нём представлены 12 наиболее популярных грязевых колёс российского рынка, их характеристики и цена
МАРШРУТЫ НА УИК-ЭНД
Существует ли альтернатива далёким южным курортам в автомобильной доступности? Меняем стереотипную точку зрения, и отправляемся за комфортным отдыхом в Ладожские шхеры
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