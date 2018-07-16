Тест-драйв Cadillac Escalade мы затеяли исключительно ради его недавнего обновления

Давайте прокатимся на обновлённом Cadillac Escalade с огромным мотором и восьмискоростным автоматом

Поверьте, если какой-то автомобиль вы и запомните после десятков тест-драйвов подряд, то это будет Cadillac Escalade. Дизайнеры компании воплотили в нём нечто вроде музея Гуггенхайма — он побеждает одним своим видом. Хотя не так-то просто разобраться, кому поставлен этот монумент — седому семидесятилетнему нью-йоркскому пенсионеру или молодому успешному чёрному рэперу. Если судить по результатам продаж, то пенсионеру, а если верить Квентину Тарантино, то рэперу. По этому поводу он любит рассказывать свою любимую грязную шутку: «Чёрный парень заходит в автосалон. К нему направляется продавец: «Здравствуйте, сэр! Думаете купить Cadillac?». Тот отвечает: «Я собираюсь купить Cadillac, а думаю я о тёлках…» Впрочем, как бы там ни было, обе категории клиентов влюблены в машину с неистовой страстью.

Кажется Escalade не собирается вписываться в окружающую действительность —

он один из тех, кто сам её создаёт

УЖ ЛУЧШЕ БЫ МОЛЧАЛИ

Кстати, а что по этому поводу думают функционеры самого автомобильного гиганта? В своём пресс-релизе они пишут, что новинка «производит неизгладимое впечатление своей монументальностью», и с этим трудно не согласиться. Но ещё зачем-то добавляют про «стильный интерьер», где натуральное дерево идеально сочетается с «премиальными материалами, скроенными и сшитыми вручную» и тем самым «добавляющими элегантности». Вот это они зря! Лучше бы молчали. Интерьер «Кэдди» мрачный и топорный, словно бы собранный из элементов хоккейной формы. Да, дизайнеры, безусловно, старались и в целом действительно хотели добиться определённого благородства, совмещённого с хай-теком, но такой же результат можно было получить и с помощью коленной защиты или грудного панциря. Нужны всего-то садовые ножницы да чёрная глянцевая краска, остальное — дело техники.

Вот, что нас подкупает — простые и понятные формы. И такие же истины…

Впрочем, наш тест-драйв затеян исключительно ради недавнего обновления модели. Мы всего лишь пытаемся понять, что изменилось и изменилось ли вообще. Так вот, принципиально всё осталось по-прежнему. Разве что стали доступны три дополнительных цвета кузова и один интерьера. Добавлены новые колёсные диски. Система автоматической парковки и новое зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео перешли из разряда опций в стандартное оснащение. Плюс появилась новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия с системой ручного переключения передач TapShift. Не так уж много, но и не так уж мало. Давайте рассмотрим каждое из обновлений чуть подробнее.

Погрузочная полка немного высоковата, но зато есть третий ряд сидений.

Правда, он не слишком удобен для взрослых

ПОМОЩНИК НЕ НУЖЕН

Система автоматической парковки — вещь, безусловно, удобная. Водителю, по сути, остаётся только закинуть ногу на ногу и попыхивать сигарой. Всё остальное за него сделает сам автомобиль, причём как в случае с параллельной, так и в случае с перпендикулярной парковкой. Хотя я, признаться, всегда настороженно относился к подобным технологиям. Последний раз я решился попробовать эту функцию на небольшом кроссовере производства одной из конкурирующих с «Кэдди» фирм. Дело было в центре, и, как вы понимаете, места было немного. Однако компьютер быстро нашёл свободную нишу и начал самостоятельно крутить рулём. Я был в шоке! И не столько от того, что руль крутился самостоятельно (что с непривычки, конечно, способно вызвать панику), сколько из-за размера выбранного искусственным интеллектом места — парковочный карман был мизерным. Издевательски узким! Судя по мучительным миллиметровым манёврам, которые выполнял автомобиль, на парковку ушло бы минут десять, поэтому я вынужден был взять процесс в свои руки. Нашёл рядом место попросторнее и запарковался самостоятельно. С новым Escalade эксперимент прошёл ещё проще. Мы кружили по центру города около получаса, и для такой огромной фуры места вообще не нашлось. Меня это только обрадовало, я с облегчением отключил компьютер и поехал в свой двор, где электронный помощник не нужен.

Кочерга под рулём всегда проскакивала мимо

передач и успешно продолжает это делать

НЕОБХОДИМОСТИ НЕТ

Что насчёт зеркала заднего вида с функцией трансляции потокового видео, которое теперь доступно в качестве стандартного оснащения? Это очень крутая технология! За счёт использования широкоугольной камеры с омывателем, установленной в задней части автомобиля, угол обзора увеличивается почти на 300 процентов, то есть примерно в четыре раза по сравнению со стандартным зеркалом заднего вида. С одной стороны, такому масштабному внедорожнику, как Escalade реально необходим дополнительный обзор, но с другой, как-то глупо делать на нём резкие маневры, ради которых нужно напряжённо таращиться назад… Это ведь солидный автомобиль. А если нужно припарковаться, то ориентироваться лучше по мультимедийному экрану с направляющими. В общем, польза от суперсовременного зеркала условна, и жизненной необходимости в нём нет.

ЗАВИДУЙ, ЕВРОПА!

Главное достижение рестайлинга — это новая коробка. Теперь в американском автомате — восемь передач и система ручного переключения TapShift. АКПП разработана непосредственно в General Motors. Прежде всего инженеры хотели обеспечить более высокое передаточное число первой передачи, чтобы облегчить старт гружёного автомобиля и буксировку прицепа. Ведь каждый владелец «Кэдди» что-то за собой возит и хочет делать это максимально удобно. Кроме того, обновлённая трансмиссия позволила изменить передаточное число редуктора заднего моста (3,23) и в итоге понизить обороты двигателя при движении по трассе. Результат — сокращение расхода топлива и повышение акустического комфорта. И надо признать американцам есть чем гордиться, ведь аппетит в смешанном цикле теперь составляет 13,1 л/100 км. Согласитесь, заметная экономия. Прижимистая Старушка Европа умрёт от зависти. Впрочем, много ли в Старом Свете моделей с максимальной массой в 3,3 тонны и объёмом двигателя в 6.2 л?.. Кроме того, с помощью системы Active Fuel Management Escalade отключает лишние цилиндры, когда на них нет нагрузки, но это совсем не мешает ему разгоняться до сотни за 6,7 сек.

На ходу легко представить себя в поезде: тук-тук, тук-тук…

Пожалуй пришла пора что-то сделать с неподрессоренной массой

КОЛЁСА СТУЧАТ

Да, едет Escalade быстро, но что чувствуют при этом пассажиры? Маркетологи компании говорят о некоей «монолитности и тихом плавном ходе», ссылаясь на хитрую сталь, применяемую при изготовлении рамы внедорожника, а заодно традиционно напоминают о системе Magnetic Ride Control, то есть магниторологических амортизаторах, в которых металлическая пыль управляется магнитами. Но я, пожалуй, попробую объяснить всё человеческим языком. У нового «Кэдди» два режима езды — спортивный и стандартный (последний обозначается довольно изысканным термином «Поездка»). В первом режиме вы прекрасно чувствуете себя на ровном асфальте. Однако на неровностях, стыках, мелких волнах и прочих особенностях покрытия вас не покидает ощущение турбулентности. Словно машина летит над Атлантикой, и воздушные массы разной температуры не дают ей покоя. Если же перейти в стандартный режим, то расслабленные амортизаторы отпускают колёса на волю, и те начинают весело скакать во все стороны, передавая жуткие вибрации на кузов. Справиться с большими и тяжёлыми колёсами разработчики подвески не смогли, а может, просто не захотели. Поэтому, если вы любите комфорт и плавность хода и при этом на вашем пути не всегда идеально ровный асфальт, обратите внимание на немцев или англичан. Они научились решать подобные проблемы… Впрочем, я не рэпер, чтобы рассуждать о столь высоких материях, и не американский пенсионер. Но что-то мне подсказывает, что основную аудиторию «Кэдди» волнует совсем другое. Уверен, что все их мысли о версии Escalade ESV с увеличенной на 355 мм колёсной базой — она длиннее стандартной модели на целых полметра. Всё остальное — пыль! Кроме тёлок, конечно…

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ CADILLAC ESCALADE

Длина/ширина/высота: 5 179/2 061/1 896

Разгон до 100 км/ч: 6,7 сек

Максимальная скорость: 180 км/ч

Дорожный просвет: 201 мм

Объём багажника: 431 л

Снаряжённая масса: 2 710 кг

Максимальная масса: 3 311 кг

Колёсная база: 2 910 мм

Колея пер./зад. : 1 746/1 744 мм

Трансмиссия: 8АТ

Тип привода: Электронно подключаемый

Тип двигателя : Бензиновый V8

Объём двигателя: 6 162 см3

Мощность: 426@5 600 л.с.@об/мин

Крут. момент: 621@4 100 Нм@об/мин

Передняя/задняя подвески

Независимая/Зависимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 285/45 R22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ



Cadillac Escalade построен на раме. Задняя подвеска зависимая. Двигатель расположен продольно и оснащён системой прямого впрыска и постоянного изменения фаз газораспределения. Полный привод работает в режимах 4х2 и 4х4. Задний дифференциал с автоматической блокировкой. Электроусилитель рулевого управления с изменяемым коэффициентом усилия, доступен только в комплектации Premium.

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Максим Малуев