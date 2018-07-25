Тест-драйв Chevrolet Traverse

В последнее время, полноприводные многоместные заменители минивэнов выпускаются с завидной регулярностью, но недавно в этой нише появился настоящий чемпион по вместимости и комфорту

Что вообще такое «траверс» или «траверса», как правильно произносить это заморское слово? А означает оно просто-напросто поперечную балку и происходит от латинского transversus — направление, перпендикулярное курсу корабля. Произносится название нового Chevrolet как «травёрс» — с естественным ударением на букву «ё». Но уж если вдаваться в тонкости смысла названия, то поперечным и перпендикулярным огромный Chevrolet Traverse точно не назовёшь — исключительно продольно-протяжённым и длинным. Собственно, это самая длинная машина в классе, в салоне которой на трёх рядах размещается семь или восемь полноценных (три человека на третьем ряду!) сидений. Её длина — без малого 5 200 мм (больше чем у Chevrolet Tahoe), база — 3 071 мм, а объём багажника, если сложить второй и третий ряды, — под три куба!

Взгляните, какой поджарый и мужественный профиль.

Сразу видно, кто в большой семье главный

Начнём с техники, поскольку подобных машин у нас практически нет, да и раньше в общем-то не было. Итак, основа — несущий кузов с шасси, аналогичным Cadillac XT5, но растянутым до необходимых размеров. В семействе кроссоверов С1ХХ, кроме уже перечисленных, на американском рынке ещё присутствуют близкий по размерам GMC Acadia и чуть менее автобусный внешне Buick Enclave. Впрочем, все эти гиганты с точки зрения американских покупателей не самые большие, а скорее среднеразмерные. Chevrolet Traverse имеет предысторию в виде машины предыдущего, первого поколения, однако новая модель 2018 года даже внешне заметно отличается от предшественника удлинённой задней частью с горизонтальной крышей, позволяющей пассажирам третьего ряда не наклонять голову.

От такой машины не ожидаешь уюта, но в салоне уютно, как в гостиной.

Тут занят своими делами водитель, там на диване беседуют пассажиры,

а ещё подальше резвятся дети. Не хватает только камина

Единый бензиновый двигатель V6 3.6 VVT в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой разгоняет машину до сотни за 7,6 сек., а для экономии топлива есть функция «старт-стоп». Разумеется, мотор у машины расположен поперечно, и основной привод — передний, а привод к задним колёсам находится под управлением фирменной системы GKN, отключающей привод и со стороны мотора, и у заднего редуктора. Подвеска целиком независимая, сзади пятирычажная… На этом можно было бы закончить разговор о технике, если бы не одна занятная тонкость устройства задних упругих элементов кроссовера. Вдобавок к основной большой пружине внутри неё расположена короткая дополнительная — более жёсткая и работающая лишь при предельной нагрузке. Нигде ранее я не встречал подобной конструкции, и, похоже, именно она определяет отменную эластичность подвески и в случае когда в машине только водитель, и когда кроссовер загружен под завязку всеми восемью пассажирами (существует и семиместная версия — с проходом между вторым рядом сидений). Похоже, это хороший рецепт — сделать автомобиль с очень большим перепадом полезной нагрузки одинаково комфортным и управляемым.

Порталом в мир внутренностей торпедо является монитор,

который в поднятом положении лучше виден водителю

Обратите внимание на почти прямоугольную заднюю дверь.

Верхний угол рамки стекла обычно критичное место при посадке на третий ряд,

но здесь как в автобусе — в полный рост

Внутри Chevrolet Traverse тоже не без особенностей. Во-первых, у него огромный проём задней двери, сиденья второго ряда умеют складываться столь компактно, что к третьему открывается не привычный пролаз, а прямо-таки вход. Во-вторых, места сзади столько, что комфорт третьего ряда ничуть не уступает второму. В-третьих, в семиместном варианте, как я уже сказал, есть проход между креслами второго ряда, как в нормальном микроавтобусе, — ценное качество, если надо перемещаться по машине в непогоду.

Но это не всё. Обычное с виду центральное зеркало — на самом деле экран камеры заднего обзора, позволяющий контролировать заднюю полусферу даже тогда, когда весь салон заполнили играющие дети или груз полностью перекрывает обзор. Изображение в зеркале можно регулировать по яркости, контрастности, растру и углу направления камеры. Говорят, это не всегда удобно, и, если мелькание предметов на экране слишком отвлекает, можно вернуть режим зеркала, хотя к хорошему быстро привыкаешь. Камера зеркала установлена под стеклом крышки багажного отделения, в зоне, очищаемой дворником. Есть и обычная камера для движения заднего хода — ниже, как обычно, под декоративной накладкой пятой двери. Вместе они дают исчерпывающую картину о том, что творится позади машины. Кроме того, камеры установлены и в боковых зеркалах, и спереди. В итоге машина превращается в мини-телестудию с обзором на 360 градусов, что очень полезно при таких габаритах. Ещё есть системы предотвращения столкновения на скорости до 80 км/ч, определение опасно движущихся пешеходов, активное предупреждение выезда из полосы, автоматические фары, переключающиеся между дальним и ближним светом в зависимости от освещенности и наличия встречных. В центре передней консоли — большой восьмидюймовый дисплей, отъезжающий вверх и открывающий огромную ёмкость внутри панели. Её можно использовать как сейф, который блокируется кодом на дисплее. Ёмкость подходит для хранения и зарядки телефонов (внутри есть разъёмы USB), а можно просто оставить экран в верхнем положении — так лучше видны подсказки навигатора. Кстати, общее количество USB-разъёмов установить так и не удалось — на седьмом разъёме я перестал их считать. Они раскиданы по всему салону, устроены перед каждым пассажиром, а на тоннеле впереди есть ещё и поле индукционной зарядки телефона. Медиасистема MyLink с интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto создаёт на экране монитора дубликат изображения экрана мобильного телефона, сама выходит в интернет и раздаёт Wi-Fi. Ну и напоследок, если у вас заняты руки и надо открыть багажник, достаточно просто махнуть ногой под задним бампером — и дверь откроется!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА На Chevrolet Traverse, как и у Cadillac XT5, установлена хитрая система полного привода GKN. Спереди весь карданный вал отсоединяется от раздаточной коробки при помощи скользящей шлицевой муфты. Такая конструкция позволяет на сухом асфальте полностью отключить привод к задним колёсам, что снижает вибрацию и шум, а также даёт небольшую экономию топлива. А вот сзади помимо дисковой муфты быстрого подключения колёс ещё установлена вторая, частично блокирующая задний дифференциал. Всё вместе это делает кроссовер лучше приспособленным как к асфальту, так и к сложному рельефу. Кроме того, полностью подключённая система в режиме 4х4 не создаёт заметных вибраций и шума.

НА ХОДУ

Для машины с названием Traverse лучшего места ездовых испытаний, чем морские форты под Санкт-Петербургом, не найти. С одной стороны, КАД с его скоростями, ровным асфальтом и довольно плотным трафиком, включающим традиционно агрессивно настроенных соседей по потоку. С другой, обилие грунтовых и булыжных дорог, сложный рельеф и тесные проезды старой застройки Кронштадта. В общем, есть возможность спроецировать автомобиль на реальные условия жизни и даже слегка выйти за их край, покатавшись по рыхлому песочному берегу.

Салон большой, крыша огромная, но стеклянные люки добавляют интерьеру

света и делают потолок не таким массивным

В двух словах, Chevrolet Traverse ожидаемо комфортен. Динамика разгона позволяет не думать о запасе тяги. Подвеска идеально отрабатывает неровности на грунте, не отзываясь ударами на острых стыках асфальта и знаменитых питерских трамвайных путях. Никакой раскачки, размазанных поворотов или внезапных кренов. Словно длинный фуганок, кроссовер сглаживает небольшие кочки и плавно огибает большие. Руль в меру острый, по-американски задемпфированный, но с понятным нулём. Вообще, во время поездки размеры машины меняются, и складывается впечатление, что едешь на компактном кроссовере — это заслуга тех, кто проектировал и доводил подвеску. Песок кроссовер тоже съел не поперхнувшись. Конечно, стихия таких машин не просёлочные колеи, а скорее шоссе и твёрдый ровный грунт на дороге к даче, но и на неидеальном покрытии кроссовер вполне способен уверенно передвигаться, хотя в случае чего придётся идти сразу за двумя тракторами. В салоне тихо, акустика Bose не только даёт отличный звук, но и занимается активным шумоподавлением, отправляя из динамиков звук шумов, перевёрнутый по фазе. Мультимедиа вполне сносно общается с пассажирами и подчиняется не только кнопкам на руле, но и жестам.

Обычно о внешности рассказывают в самом начале повествования, но я сознательно отложил эту тему на финал. И вот почему. Три дня за рулём Chevrolet Traverse дали неожиданный результат. Изначально не особо симпатизируя многоместным заменителям минивэнов, я довольно прохладно отнёсся к машине. Ну автобус и автобус, думал я. Но поездки по разным дорогам показали, что это вовсе не автобус, а весьма характерный кроссовер со своими повадками, настроением и амплуа. Окончательную точку в крушении стереотипов поставила внешность Traverse. Посмотрите, как талантливо он нарисован. Никакой припухлости задней части, которой обычно страдают даже менее вместительные трёхрядники. Огромная боковина удачно замаскирована чётким членением на привычную переднюю часть с дверями и зрительно отделённую зону третьего ряда. Это самостоятельная форма, подчёркнутая и сверхдлинной базой. Может это и есть идеальный рецепт для подобного автомобиля? Зачем скрывать то, что является его сутью? Не лучше ли смело вытянуть шасси до рекордной отметки, а за ним, не стесняясь, и кузов выполнить в открытой манере. «Большая машина — это хорошо» — такой лозунг давным-давно царит в Америке, и, похоже, он очень подходит и нам. Ведь масштабы стран и протяжённость дорог сопоставимы, как и количество того, что мы любим перевозить. А уж запросы по части свободного пространства в ногах и над головой у нас точно общие. Хорошо, что Traverse им полностью соответствует.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ CHEVROLET TRAVERSE

Длина/ширина/высота: 5 189/1 996/1 799мм

Разгон до 100 км/ч: 7,6 сек

Максимальная скорость: 210 км/ч

Цена, от: 2 990 000 ₽

Колёсная база: 3 071 мм

Колея пер./задн: 1 702/1 709 мм

Диаметр разворота: 11,9 м

Объём багажника: 651/2 781 л

Снаряжённая масса: 2 183 кг

Полная масса: 2 800 кг

Трансмиссия: 9 АТ

Тип привода: Электронно подключаемый

Тип двигателя: Бензиновый V6

Объём двигателя: 3 564 см3

Мощность: 318@6 800 л.с.@об/мин

Крут. момент: 360@5 500 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 255/55 R20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ



Кроссовер Chevrolet Traverse построен на универсальной платформе С1ХХ. Она подразумевает несущий кузов, рычажную подвеску спереди и сзади, поперечное расположение силового агрегата и доминирующий передний привод. Система полного привода GKN с полностью отключаемым карданным валом. Рулевое управление — реечное с электроусилителем переменной эффективности. На российском рынке продаются только полноприводные версии с мотором V6 и 9-ступенчатым автоматом Hydra-Matic 9T65, на американском дополнительно представлены модели с четырёхцилинровым агрегатом и передним приводом.

Текст Евгений Хапов

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