В России увеличился спрос на Mitsubishi Outlander‍ с передним приводом

Пресс-служба «ММС Рус» сообщила журналу 4х4Club, что продажи переднеприводных версий Mitsubishi Outlander в мае 2018 года составили 34% от всего объёма реализации модели. За период январь-май 2018 года доля таких модификаций составила 25%. Кстати в 2018 году продажи модели в России выросли сразу на 59% (9 500 автомобилей), таким образом Outlander является самым востребованным автомобилем в модельном ряду Mitsubishi. Кроссовер с передним приводом покупают не только жители Москвы и Санкт-Петербурга, но и автолюбители из городов в центре России и южных регионах.

Производство двух новых комплектаций Mitsubishi Outlander с 2WD стартовало с февраля 2018 года на заводе в Калуге. Изменения коснулись комплектаций с двухлитровым двигателем Invite и Intense+. Новые комплектации стали значительно дешевле полноприводных версий. В версии Invite кроссовер с 2WD получил 2,9-литровый двигатель и бесступенчатую КПП. Цена на автомобиль стартует от 1 613 000 рублей. Переднеприводная модификация Intense+ с такими же двигателем и коробкой передач предлагается за 1 743 000 рублей. Также доступен Trade-in, скидка на Mitsubishi Outlander составляет 250 000 рублей.