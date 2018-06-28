Выставка яхт в Петербурге

С 6 по 8 сентября состоится 5-я выставка яхт и катеров St. Petersburg International Boat Show 2018, организованная журналом Motor Boat & Yachting Russia. За прошедшие годы боат-шоу прочно закрепилось в календаре российских отраслевых выставок и позволяет информационно подготовиться к череде европейских осенних яхтенных показов.

Сегодня SPIBS — единственная в Морской столице России специализированная выставка такого масштаба. С каждым годом увеличивается число экспонентов и партнеров, растет

флот. В этом году свое участие уже подтвердили более 30 компаний, которые продемонстрируют свыше 50 яхт. Некоторые модели покажут в России впервые. На воде у причалов яхт-клуба вас будут ждать катера и яхты зарубежных и отечественных производителей.

Тот, кто уже решился стать судовладельцем, сможет найти здесь бюджетные предложения, или заключить контракт на строительство более крупной лодки к следующему сезону. Те же, кто не готов вступить в яхтенное сообщество, вряд ли откажутся побродить по палубам яхт, посидеть за штурвалом, выйти с опытными капитанами на морской простор и поучаствовать в тест-драйвах. По традиции, организаторы выставки SPIBS подготовят развлекательные мероприятия, чтобы гости, пришедшие с друзьями или всей семьей, смогли приятно провести время у воды. Ждем ваших заявок на участие в SPIBS 2018!

Подробную информацию вы можете получить на сайте spibs.ru