Second Hand. УАЗ «Патриот»

Согласитесь, не каждый автомобиль вызывает столько споров и противоречивых откликов. При этом в бескомпромиссных словесных баталиях численный перевес почему-то всегда на стороне тех, кому не повезло. А те, кому повезло, ездят и радуются

Выпуск «Патриота» начался в 2005 году. За тринадцать лет производства он претерпел несколько модернизаций, причём последнюю — всего год назад. Но нас интересует модель 2012 года — по сути это был первый серьёзный рестайлинг. Такие сейчас стоят от 250 тысяч рублей и вполне могут составить счастье потенциального джипера с не самым роскошным бюджетом. Ну или стать его проклятием, это уже как повезёт… Собственно, тут ничего нового, как и со всеми отечественными автомобилями, покупка УАЗ «Патриот» — лотерея. И, кстати, подержанный вариант в этом смысле даже предпочтительней.

На фото версия 2015 года, которую легко отличить

по интегрированным порожкам и новой форме передка

БОЛЕЗНИ РОСТА

Но, что бы там ни говорили, надо признать, что с момента своего появления «Патриот» здорово подрос и изменился. Рост был не количественный, а качественный. Совершенствовалась конструкция, улучшалась комплектация, увеличивался список опций и версий. Всего за время производства можно насчитать три крупных и несколько менее заметных, но от того не менее важных модернизаций. Самая последняя оказалась и самой масштабной. Опять же, предположительно выросло и качество. По крайней мере резко негативных отзывов заметно поубавилось. Некоторые врожденные косяки исправили — перегрев, течи топливной системы, вылетающие передачи, шумность… Но другие остались. Отвратительная управляемость, особенно неспособность держать прямую и непредсказуемость траектории в повороте, вибрации и коррозия. Да, кузов «Патриота» ржавеет, несмотря на все ухищрения производителя, и это самое печальное. Причём ржавчина начинает вылезать в самых неожиданных местах. Например, мелкий крепёж деталей отделки салона. Скажете, мелочь? Но от саморезов, которыми крепятся плашки фальшпорожков, ржавчина распространяется на днище. Так что счастье тем, кто купит машину у владельца, не поскупившегося на антикор. Кузовные детали на «Патриот» трудно назвать дешёвыми. Пятая дверь — от 15 тыс. рублей, водительская — 13 тыс., боковина — 35 тыс., порожек — 2,5 тыс., крыло — 4 200. Интересно, что некоторые элементы можно найти в пластиковом варианте, и стоить они могут даже меньше оригинальных. Так, стеклопластиковые крылья обойдутся в 3 800 рублей, пятая дверь — 6 699. Зато оригинальных кузовных деталей в продаже много, и найти нужную не проблема, даже кузов в сборе за 555 тысяч рублей!

Основные элементы салона импортные.

И хотя материалы не самые дорогие, но сборка,

как и эргономика, вполне достойные

Что же до болезней роста и замены элементов на модернизированные, то по большей части они взаимозаменяемые, хотя и не все. Например, цепь привода ГРМ, которая сначала была двухрядная, потом однорядная плохая и, наконец, однорядная, можно сказать, хорошая. Так вот, многие меняли однорядные на двухрядные (и это было несложно, хотя и трудоёмко), просто перекинув комплектом, скажем, от ЗМЗ‑406. В 2014 году цепи стали вполне надёжными, и необходимость такой замены отпала. Если только машина не носит 36-дюймовые тапки и не участвует в тяжёлых рейдах. Тогда готовьте тысяч 8–10 на комплектующие и работу. Да, напомню, цепи бывают зубчато-пластинчатые типа Морзе и втулочные двух- и однорядные.

МОТОРЫ

От начала выпуска и до настоящего времени основным двигателем «Патриота» является бензиновая рядная четвёрка ЗМЗ‑409. Мотор известный, производство его отлажено, и, говорят, он может пробежать полмиллиона километров без капремонта, хотя я лично о таких пробегах не слышал. Мотор прошёл серию мягких модернизаций, замену поставщиков комплектующих и улучшения качества деталей. Самым проблемным был привод ГРМ, о котором я уже упоминал. Реже, но случались отказы катушек зажигания, причём как обычных сдвоенных до 2012 года, так и отдельных на каждый цилиндр. Последние стоят от 3 до 6 тыс. и меняются самостоятельно в гараже за полчаса. Довольно долгое время были нарекания на навесные агрегаты двигателя, особенно на их привод. Пластиковый ролик натяжителя преждевременно изнашивался, и ремень мог оборваться в самый неподходящий момент. Позже узел модернизировали. Ломался шкив помпы, да и сам водяной насос не мог похвастать большим ресурсом.

Доведённый к 2008 году до стандарта «Евро‑3», мотор стал надёжнее благодаря новым деталям и электронной педали газа, которая вместе с новыми мозгами от Bosch делала работу не только более экологичной, но и более мягкой, что сказывалось на ресурсе и надёжности. Иногда мотор отказывался заводиться, а сканер выдавал отказ датчика положения коленвала. Ситуацию спасала проникающая смазка, которой нужно было обильно полить контакты. Неустойчивая работа на холостых требовала промывки дроссельного узла. Словом, большинство неполадок характерны для всех бензиновых атмосферных двигателей, конструкция которых соответствует началу 1990-х. Неожиданностей немного, и почти все их причины устранены.

Дизельных агрегатов было два. С 2010 по 2012 год ставили очень неплохой дизель Iveco F1A, который идеально подходил внедорожнику, несмотря на небольшой объём в 2.2 л. И пусть УАЗ с ним не становился ракетой, но даже со старой раздаткой легко передвигался по пересечённой местности на холостых. Запчастей на F1A, вопреки опасениям пессимистов, огромное количество, и не только в крупных городах. Мотор этот устанавливался на коммерческую технику Fiat и Iveco, коих в России немало. Да и нужда в запчастях была редким явлением, разве что ремень привода ГРМ требовал замены тысяч в 60–80 в зависимости от нагрузок, и топливная аппаратура не испытывала восторга от нашей провинциальной солярки. К счастью, в большинстве случаев до ремонта не доходило — всё можно было решить промывкой, а то и просто заправкой качественным продуктом. Если же дело запустить, то придётся менять форсунки (вместо оригинала обычно ставят Bosch по 6 тыс. за штуку). Владельцы жаловались на шумную работу системы EGR, что тоже решалось промывкой без всяких замен.

Силуэт «Патриота» стопроцентно узнаваем и

уже воспринимается как настоящая классика.

Разве что размер колёс маловат

Отечественный дизель ЗМЗ‑514, который конвертировали из бензинового, оказался не самым надёжным. Инженеры ЗМЗ рассказывали, что во время доводок из восьми агрегатов, обкатываемых на стенде, четыре просто взорвались, два заклинило, а остальные едва выработали ресурс условных 90 тыс. пробега. Мотор дорабатывали в процессе производства, но масло в патрубке турбины, который висит слишком низко, и подтёки в районе клапанной крышки должны насторожить. Ещё неприятно, что двигатель долго выходит на рабочую температуру, а большой салон не прогревается за короткую, до получаса, поездку. Зато мотор экономичен и легко укладывается в 10 л среднего расхода, главное — не перегружать автомобиль.

У «Патриотов» с бензиновыми моторами была проблема перегревов, которую решили только после модернизации 2014 года. Тогда поставили радиатор большего размера и дополнительный вентилятор. Впрочем, вентилятор можно поставить и самому, на эту тему в сети материалов не меньше чем про замену однорядной цепи на двухрядную.

ТРАНСМИССИЯ

Важный шаг был сделан в 2010 году, когда вместо шумного агрегата с невнятным механизмом переключения стали ставить коробку передач Dymos. Её главная проблема — подшипник вторичного вала, замена которого требовала снятия и практически полной разборки коробки. На самые дешёвые версии внедорожника до недавнего времени продолжали ставить отечественную коробку. Но независимо от варианта трансмиссии самым ненадёжным узлом долгое время было сцепление. Его при первой возможности старались заменить на «газелевское» от машин с дизелем Cummins. В 2013 году с корейской коробкой передач стали стыковать корейскую же раздатку. У неё есть и минусы, и плюсы. С одной стороны, передаточное число пониженной составляло почти 2,6, что хорошо, с другой, сервопривод механизма переключения висел довольно низко, а корпус из сплава мог расколоться от больших нагрузок. Ходила даже легенда, что завод не рекомендует буксировку с новой РК. Невнятный алгоритм переключения режимов довольно быстро поправили, и теперь при переходе на пониженную нужно лишь немного терпения. Но самое главное, что новую раздатку не выбивает под нагрузкой, как это было с отечественной мелкомодульной.

Архаичный трансмиссионный тормоз исчез только в 2015 году, что снизило вибронагруженность, но качество карданных валов, требующих частой смазки, нестабильно.

ХОДОВАЯ

Подвеска и привод УАЗ «Патриот» неизменны с модели 3160, собственно, как недостатки и методы их устранения. Малолистовые рессоры сзади скрипят, причём и листы, и втулки. Пружины спереди сильно ограничили артикуляцию переднего моста, чему способствовал и стабилизатор поперечной устойчивости. Поворотные кулаки быстро теряют полировку, а сальники пропускают смазку. Пресловутые пластиковые вкладыши шкворней спешно меняются на латунные или на подшипники, иначе изнашиваются как бумажные. Скорее всего, прежний владелец уже проверил и пополнил смазкой ступичные узлы, но стоит заглянуть туда и самому. У мостов типа «Спайсер» при всех их преимуществах перед разъёмными есть один недостаток — мнущиеся крышки картеров дифференциалов. Для бездорожья стоит заменить их на более мощные. Смазка подшипников хвостовиков разбрызгиванием требует внимательного отношения к уровню масла и выводу сапунов повыше. Ну или хотя бы нужно следить за чистотой существующих. Не стоит по примеру гонщиков подавать давление в мосты, дабы обеспечить защиту от попадания воды — при изношенных сальниках это может привести к выдавливанию масла.

Прямой рулевой вал довольно давно заменили на составной вместе с новым ГУР от Delphi. Вход вала в панель отделяющую салон от моторного отсека сделан в виде полиэтиленового шарика. Шар этот безбожно скрипит, и его смазывание помогает ненадолго. Впрочем, на фоне скрипящих педалей это не так уж заметно. Рулевые тяги и наконечники вполне надёжны, их обслуживание и замена редко требуются чаще чем в 50–60 тыс. километров пробега. Тяги, правда, уязвимы для препятствий, но и разнообразных защит в продаже достаточно. Погнутую тягу непременно надо заменить. В качестве временной меры могу посоветовать снять наконечники и, выпрямив, насколько это возможно, саму тягу, вставить её в трубу соответствующего диаметра. Для временного решения пойдёт.

Передние тормоза дисковые, а задние барабанные. Они неплохо замедляют автомобиль, а ABS, которую начали ставить ещё в 2008 году и с тех пор постоянно совершенствовали, делает своё дело на отлично. Проблема подклинивания суппортов почти незнакома владельцам «Патриотов», но если их совсем не обслуживать, то поршни из лёгкого сплава могут и окислиться.

САЛОН

Первое заметное обновление салона состоялось в 2008 году, когда появились импортные сиденья. Они хоть и не раскладывались в диван от руля до пятой двери, но были намного удобнее. Годом раньше появился кондиционер от Delphi. Его работу признали неудовлетворительной и в 2010 году модернизировали. Климат не приносит особых разочарований и, когда исправен, морозит лучше многих иномарок. Проблемы возникают в основном с электрикой и приводом насоса, но могут встречаться и потрескавшиеся шланги. В целом салон «Патриота», посадка за рулём, простор и комфортность в хорошем смысле удивляют. Не хватает разве что третьего ряда кресел и какой-нибудь шторки багажного отсека.

До 2012 года «Патриот» был девятиместным, но некоторые

владельцы ставят дополнительные сиденья и сейчас — сертификация-то осталась

ДОПЫ

Часто спрашивают: «Стоит ли покупать доработанный и лифтованный «Патриот»?» Однозначного ответа нет. Если вы всё равно планировали заниматься тюнингом и то, что сделано прежним владельцем, вас устраивает, то почему бы нет. Совершенно необязательно, что лифтованный «Патриот» замордован в тяжёлых трофи. Как выбирать подготовленный внедорожник — тема отдельного разговора. Если вкратце, то кроме технического состояния агрегатов придётся обследовать раму, ходовую и кузов на предмет трещин, механических повреждений и нарушения геометрии. Часто помогает элементарный визит на сход-развал, где, скажем, сразу видно гнутую раму. С мостами чуть сложнее, а трещины в местах крепления подушек к кузову и раме можно и вовсе не обнаружить. Даже сам хозяин может о них не знать. Словом, надо быть осмотрительным и недоверчивым. С другой стороны, существующий внедорожный тюнинг и стайлинг «Патриота» часто удваивают стоимость нового автомобиля. Сейчас, правда, появляются заводские версии, в которых уже учтены многие пожелания владельцев, но всё равно поле деятельности обширное. Я не стану писать банальные вещи вроде «определитесь заранее, для чего вам нужен такой автомобиль, это ведь настоящий внедорожник и с ним не везде удобно». Да, с ним далеко не всегда удобно, но это вопрос привычки. Зато размер багажника, простор салона, проходимость и относительную доступность содержания трудно переоценить… Короче, я бы, наверное, взял!

СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ УАЗ «ПАТРИОТ» (ОЕМ)

Тормозные колодки передние: 619 руб.

Коробка передач Dymos: 119 000 руб.

Вал карданный задний: 8 200 руб.

Рессора: 3 850 руб.

Мост передний: 69 330 руб.

Блок-фара: 5 570 руб.

Андрей, УАЗ «Патриот» 2012 года, 2.7 Limited



Честно говоря, я с самого начала понимал, что выбора нет. За те деньги, которые мы могли потратить, получался только «Патриот». Ведь мы хотели большой внедорожник с кондиционером, бензиновым мотором (поскольку планировали переводить его на газ), большим багажником и недорогим обслуживанием. В итоге получили то, что хотели. Выкинули один бак, разобравшись с подтеканием уплотнителей обратки, поставили баллон на 55 л и ездим уже третий год почти без проблем.

УАЗ «ПАТРИОТ» 2.7

2005–2008 [150 000 – 455 000 руб.] 2009–2013 [230 000 – 690 000 руб.] 2014–2016 [340 000 – 1 300 000 руб.]

Текст Игорь Губарь