Жан-Луи Шлессеру по прозвищу «Лис пустыни» рассказал нам, какой внедорожник самый лучший

Жан-Луи Шлессеру по прозвищу «Лис пустыни» в этом году исполняется семьдесят. Племянник трагически погибшего гонщика «Формулы-1» Жо Шлессера рассказал нам, какой внедорожник самый лучший, и поделился секретом радикального облегчения любой конструкции

Жан-Луи, как вы стали гонщиком и повлиял ли на это ваш дядя Жо Шлессер?

О, моя история интернациональна. И наверняка что-то похожее не раз случалось в России. Я родился не во Франции, а в Марокко, и мы со сверстниками играли на улице в футбол, слонялись по дворам, делали всякие самокаты и машины из старых запчастей, пробовали устраивать на них какие-то состязания… Судя по всему, там и началась моя страсть к гонкам. Средств, чтобы учиться автоспорту профессионально, у меня не было, но я мечтал закончить школу пилотов, чтобы участвовать в настоящих соревнованиях.

Жан-Луи не любит шумные города, отели и рестораны.

Он предпочитает пустыню, палатки и еду приготовленную на костре

И трагическая история вашего дяди не отпугнула от этого опасного увлечения?

Наоборот, это даже подтолкнуло меня. Когда отец вернулся с похорон дяди, он сказал, что вместо школы пилотов я буду учиться в техникуме, и подарил мне малолитражку для езды на учёбу. Примерно в это же время один мой приятель возвращался во Францию (он служил в Марокко), и я решил поехать вместе с ним, чтобы стать более самостоятельным и самому оплачивать обучение автоспорту. Отец очень переживал, ведь уехать из Марокко было не таким простым делом. Французов, родившихся в Африке, во Франции называли «чёрные ноги». Признаться, и по-французски мы говорили с сильным акцентом. Это как из глухой отдалённой деревни приехать в Москву…

Семья поддерживала?

Материально нет. Только морально, да и то гораздо позже, когда я стал европейским чемпионом в кольцевых гонках и решил перейти в ралли-рейды. Тогда я начал сам конструировать багги, и все вокруг были против этой затеи. Считали, что у меня ничего не получится. И только отец в меня верил. В итоге на своём багги я выиграл всё, что можно было выиграть. Так что не примите это за нравоучение, ведь я не школьный учитель, главное в жизни – хотеть чего-то добиться. Главное – сила твоего желания!

Кстати, почему после успешной карьеры в кольцевых гонках вам пришла в голову идея строить багги?

Я понял, что период кольцевых гонок для меня закончился. Да, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы стать чемпионом, хотя об этом мало кто знает, люди видят только внешнюю сторону побед. Но не стоит доверять фасаду – это изнурительный труд! У меня было предложение от Peugeot продолжать гоняться, но стало ясно, что надо искать что-то новое. Я сказал себе: почему бы не начать самому конструировать автомобили?

С помощью багги Шлессеру удалось привлечь к себе внимание журналистов

Но почему именно багги?

Построить моноприводный багги гораздо проще, чем полноприводный внедорожник. При этом мне сразу удалось обратить на себя внимание журналистов. Тогда в ралли-рейдах царили крупные команды, такие как Peugeot-Citroen и Mitsubishi, с солидными бюджетами и инженерной поддержкой. Мне нужно было что-то оригинальное, чтобы выделиться на их фоне, и у меня получилось. Журналисты только и писали о моих багги, брали у меня интервью, и я получал бесплатный пиар.

Какие агрегаты вы использовали?

Главное, что у меня было – это мотор от Porsche Carerra. Когда я выступал за команду Mercedes, в ней были инженеры, которые работали и на Porsche. Они-то и помогли мне получить этот прекрасный двигатель.

И каков же рецепт идеального внедорожника?

Всего три составляющие – лёгкий, надёжный, с минимальными свесами!

Это рецепт 50-летней давности.

Ну да. Я всегда неукоснительно ему следовал. Я выиграл шесть ралли-рейдов в одиночку, без штурмана, потому что он слишком много весит, а мне нужна была суперлёгкая конструкция. Правда, тогда я ещё не представлял себе, как трудно ездить одному.

Наш журнал каждый год выбирает лучшие серийные внедорожники. За кого бы вы проголосовали?

Конечно, Jeep Wrangler Sahara. Это почти идеальный компромисс по адекватной цене. Три блокировки, прекрасная геометрия…

Да, это удивительный автомобиль! Кстати, почему Германия, Британия, Япония и Америка построили свои легендарные внедорожники, а Франция нет?

Думаю, потому что это всё-таки не наша национальная черта, не наша культура.

Вероятно Шлессер так и останется единственным гонщиком,

выигравшим Dakar на автомобиле собственной конструкции

Можете описать гонки, в которых Вы участвовали, одним предложением?

Dakar был для меня подвигом. Ведь я единственный, кто выиграл эту гонку на автомобиле собственной конструкции. Поверьте мне на слово, это очень непросто! Le Man запомнился постоянным страхом, что напарник наделает глупостей. «Формула-1» была не очень сложной… А вот кольцевые гонки проходили при серьёзнейшей физической нагрузке, ведь на прототипах нет усилителя руля и тормозов, и на виражах – ой-ё-ёй! К сожалению, соревнования связаны с травмами, причём не всегда на трассе. Так, в Тунисе оборвавшиеся тросы шатра поранили мне руку и голову, пришлось накладывать швы. В Ливии без штурмана я потерялся в пустыне и ночевал в песках, в принципе не понимая, где нахожусь…

Вы снялись в эпизоде фильма «Такси». Не было мысли поработать в других картинах?

Почему в только эпизоде? В качестве каскадёра я был задействован в четырёх сериях «Такси», а в одной действительно стал актёром. Думаю, этого достаточно.

Вы ездили на многих машинах. Какая оставила самые приятные впечатления?

Положительные эмоции у меня вызывают почти все машины, а особенно мои багги. Но, пожалуй, больше других запомнился Mercedes-Benz C11 во время квалификации на трассе Нюрбургринг. Вы не поверите, но меня буквально выворачивало от скорости.

Кстати, какую роль играет в гонке адреналин?

Могу вас уверить, на одном адреналине выигрывать невозможно.

Что тогда? Хороший гонщик – умный гонщик?

Ну почему? В книге должны быть все страницы. Без адреналина тоже сложно выигрывать. Тут много составляющих. Поэтому есть быстрые гонщики, есть умные гонщики, но супергонщиков совсем немного.

А у вас есть кумиры в автоспорте?

Да, Шумахер и Сенна. Я выступал с ними в одних командах.

На разных этапах жизни вы были пилотом, конструктором, а теперь организуете Africa Eco Race. Кем интереснее быть?

Это в офисах принято спрашивать, когда в отпуск уходишь. Потому что у них жизнь делится на рутину и короткий отдых. А моя жизнь – сплошные каникулы. Всё, что я делал, всегда было мне очень интересно. Даже сейчас, когда говорю с вами, я прокручиваю в голове соревнования в Бельгии через месяц.

На чём едете?

Лечу! Это воздушные гонки на копиях старых самолетов. Я всегда выступал, для того чтобы побеждать. Теперь вот постараюсь выиграть в воздухе.

Как вы думаете, через пятьдесят лет гонки будут выглядеть так же?

Трудно сказать, ведь к тому времени я буду жевать траву с той стороны земли… Я не загадываю так далеко. Я думаю, что скоро стартует Africa Eco Race – пятнадцать великолепных дней. Мы не снимаем номера в гостинцах, мы живём в палатках и каждый день видим что-то настоящее. Мы проживаем эту гонку каждой клеточкой своих тел… Старайтесь жить именно так, иначе ваша жизнь не будет иметь никакого смысла!

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Алан Россиньёль