Горный тест Toyota Fortuner

Долгожданная бензиновая Toyota Fortuner стала настоящим подарком для любителей приключений и внедорожных вылазок. Чтобы проверить возможности новинки, мы отправились в путешествие на Кавказ, в горы Чечни, в места, ещё недавно недоступные даже пешим туристам

МАРШРУТ

ЧЕЧНЯ

МОСКВА — ГРОЗНЫЙ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА 1860 КМ

ТРАНСПОРТ TOYOTA FORTUNER

Что мы знаем о туристической Чечне? Рискну предположить — немного. На слуху, в лучшем случае, достопримечательности Грозного — музеи и мечети, а огромный пласт исторических и природных памятников, затерянных в горах, так и остаётся неизведанным, поскольку добраться туда можно только на внедорожнике, да и то не на всяком. Тем интереснее кажется идея пройти несколько сотен километров по горным гравийкам с ночёвками на природе. В нашем распоряжении две Toyota Fortuner с 2.7-литровыми бензиновыми двигателями 2TR-FE мощностью 166 л. с. Причём одна в комплектации «Стандарт» с механической пятиступенчатой коробкой, а другая «Комфорт» — с автоматом. Эти версии появились в России недавно, и благодаря приемлемой цене (самый простой Fortuner стоит 1 999 000 руб.) вызывают неподдельный интерес у поклонников офф-роуда.

Как правило, прежде чем добраться до бездорожья, путешественников ожидает марш-бросок по автомагистралям. От Москвы до Грозного около 1850 км федеральной трассы М4, которые мы прошли в режиме марафона — без ночёвок. На асфальте Fortuner вёл себя предсказуемо и довольно динамично для двигателя с крутящим моментом в 245 Нм. Сиденья комфортны, в салоне тихо… Ну, то есть почти тихо. Шумоизоляция отсекает звуки дороги, но гулкое сопровождение всё равно остаётся. Оно от зеркал неоптимальной с точки зрения аэродинамики формы и от двигателя, гудящего на высоких оборотах. Различия между комплектациями на механике и автомате становятся очевидны сразу. Ручной коробке на трассе не хватает шестой передачи, оптимальная скорость движения 100–110 км/ч, а выше возрастают обороты двигателя. Автомат же слишком часто перебирает передачи, добиваясь экономии топлива, да и момент, как мы уже говорили, у бензинового двигателя по сравнению с дизелем невелик. В результате любой маломальский подъём, не говоря об обгонах, приводит к вынужденному понижению передачи. Поэтому при интенсивном графике движения лучше переходить на ручное переключение либо мириться с рваным ритмом. И то и другое в дальней дороге утомляет.

Кроме того, версия «Стандарт» снабжена главной передачей с числом 4,555, в то время как на «Комфорте» установлена более скоростная пара 3,909 (такая же у дизельной модификации), поэтому ускорения машине с механикой даются легче. Это различие проявляется и при динамичной езде — Fortuner с ручной коробкой быстрее набирает скорость. Правда, расплачиваться за это приходится рублём, поскольку расход при активном педалировании в среднем на литр выше, чем у машины с автоматом (хорошо ещё, что мотор легко переваривает 92-й бензин). В среднем за всю поездку расход на двух машинах не превысил 12 литров на сотню, опускаясь на трассе до 8–9. Очень пригодился бы круиз-контроль, но его, увы, нет.

До Чечни, с учётом технических остановок, мы доехали за 23 часа. Такой результат оказался возможен, потому что самые пробочные отрезки в Ставропольском крае (узкие, вечно ремонтируемые и забитые дальнобойщиками) мы преодолевали ночью, когда трафик уже спадал. Столица Чечни встретила тёплой погодой, чистыми улицами и активным трафиком. Говорят, здесь безопасно, нет уличной преступности и краж, и автомобили не угоняют. Центр, где расположен Грозный-Сити и мечеть «Сердце Чечни», — визитная карточка города, однако жизнь кипит по большей части на окраинах. Множество магазинчиков и недорогих автомоек (здесь принято содержать машины в чистоте). Эмблема Toyota оказывает на улицах Грозного магическое воздействие — марку любят и почитают. К слову, самая популярная модель — Toyota Camry 3.5, их концентрация на квадратный километр превышает все мыслимые пределы. Fortuner тоже не остался без внимания, особенно версия с механикой. «Для горных дорог то, что нужно», — говорили местные. Учитывая рельеф местности и развитие туристической отрасли, интерес, в общем, понятен — автомобиль подошёл бы, например, для сопровождения тургрупп наравне с родственным пикапом Hilux. Просторный салон позволяет с удобством разместиться пятерым пассажирам (даже с объёмной поклажей), а при надобности можно взять на борт ещё двоих, разложив откидные сиденья. По сравнению с Hilux автомобиль мягче, так как задняя подвеска на пружинах, а не на рессорах, в то время как агрегатная база идентична.

Наш маршрут лежал через Урус-Мартан и село Рошни-Чу, в горы недавно восстановленного Галанчожского района. Въезд на полузакрытую территорию — через блокпост, на котором на всякий случай переписывают паспортные данные. Раньше на посещение этого района действовал запрет, к тому же это пограничная с Грузией зона. Здесь почти безлюдно, можно встретить лишь пасечников, редких путешественников да медведей, а до 1940-х годов район был одним из самых густонаселённых в Чечне. Уже через несколько километров грунтовки обнаруживаются следы явно не легковых машин — глубокие колеи оставлены ГАЗ‑66 или «Уралом». Не просохшие со времён весенней распутицы участки Fortuner берёт без напряжения, но как мы ни старались пускать колеи между колёсами, в одном месте всё-таки достали днищем до земли. И это несмотря на 225-миллимеровый дорожный просвет. К счастью, несколько минут раскачки вызволили автомобиль из плена, потому что рассчитывать на постороннюю помощь в местах, где часто не доступна даже мобильная связь, не приходится. Кстати, упражнения не прошли даром для пластиковых порогов, польза которых изначально весьма сомнительна, поскольку наступать на них неудобно, а делая шаг на землю, почти неизбежно пачкаешь брюки. На изгибе глубокой колеи эта деталь первой идёт на контакт с грунтом и рискует быть если не оторванной, то уж точно помятой. Несмотря на внушительные углы въезда и съезда, нижние части бамперов также не застрахованы от касания рельефа, поэтому для такого внедорожника некрашеный пластик был бы уместнее. Ну а при серьёзной подготовке бампера нужно снимать или менять на силовые. В большинстве случаев Fortuner не требует включения понижайки и даже полного привода. Солидный дорожный просвет, всеядная подвеска и приличный запас тяги, казалось бы, не самого мощного двигателя, позволяют проходить неровности ходом. А если дорога всё же вызывает сомнения, в дело вступает полный привод, благо включать его можно на ходу вплоть до 100 км/ч.

СЛОВО О ТЕХНИКЕ Являясь, по сути, пассажирским исполнением пикапа Toyota Hilux, Fortuner имеет аналогичную конструкцию с классической рамой, неразрезным мостом, жёстко подключаемым полным приводом типа part-time, понижающей передачей и блокировкой заднего межколёсного дифференциала. Автомобиль предлагается в четырёх комплектациях — «Стандарт», «Комфорт», «Элеганс» и «Престиж» — в диапазоне цен от 1 999 000 до 2 866 000 рублей. Говоря об опциях, проще идти от обратного, то есть от топовой комплектации «Престиж», и упомянуть то оборудование, которого на бензиновых нет. Обеим машинам полагается только тканевый салон, однако качество его не вызывает сомнений, а фактура приятна глазу. Можно посетовать на отсутствие климат-контроля, но намного ли хуже обычная «печка» с регулятором холодно-горячо? «Стандарт» на механике — отправная точка гаммы Fortuner. Внешне автомобиль легко опознать по стальным 17-дюймовым колёсным дискам с шинами 265/65, отсутствию противотуманок и рейлингов на крыше. Внутри — базовая стереосистема с монохромным дисплеем и четырьмя динамиками. Нет и электропривода сидений, и двери багажника, начальная версия не досчиталась подогрева руля и сидений, а система помощи при спуске доступна только для дизельных машин. «Комфорт» располагает более продвинутой мультимедийкой на базе Android с 7-дюймовым сенсорным экраном, 6-ю динамиками и встроенным GPS-модулем, что позволяет скачивать и устанавливать различные приложения и пользоваться «Яндекс-навигатором» с индикацией пробок. Руль и центральная консоль отделаны вставками под дерево, есть подогревы сидений и руля. Впрочем, для честного внедорожника эти блага цивилизации вторичны, поскольку его основное предназначение — быть рабочей лошадкой в сельской местности и доставлять владельца в пункт назначения, невзирая на состояние дорог. Появление бензиновой версии Fortuner увеличило доступность модели, опередив по цене главного конкурента в сегменте рамников Mitsubishi Pajero Sport (от 2 279 000 рублей на момент подготовки материала), в то же время дистанцировавшись от Toyota Land Cruiser Prado, который пересекается по цене с максимальными комплектациями. Выбор, конечно, не прост, но хорошо, когда он есть.

В горах открываются необыкновенные виды — без преувеличения эти места одни из самых красивых на планете. Мы едем по петляющим серпантинам в сторону «Каменного войска» — уникального природного памятника в виде похожих на зубцы карстовых образований, разбросанных по склону горы. Вид совершенно инопланетный! Высота примерно 1500 м, и снег здесь растаял совсем недавно. Затяжной подъём по скользкой дороге таит в себе определённый риск. Вязкая грязь моментально забивает протектор шин, а на автомобилях, напомню, стоят обычные AT-шки Bridgestone: если потерять ход, тронуться будет проблематично. А сдавать назад и вовсе рискованно, поскольку автомобиль может юзом стащить в обрыв. Главное, не трогать тормоз, ведь рядом — крутой склон неведомой глубины. И хотя оба автомобиля справились с испытанием, добраться до озера Галанчож, на берегу которого планировались лагерь и ночёвка, всё же не удалось, поскольку путь нам преградили сугробы по пояс. Развернувшись на маленьком пятачке, мы аккуратно спустились вниз. Включив пониженную, блокируем задний межколесный дифференциал, а на Fortuner с автоматом ещё и переходим в ручной режим. К счастью, передачи чётко фиксируются, и коробка не делает попыток переключиться…

На следующий день мы отправились к живописнейшему горному озеру Кезеной-Ам. Маршрут со стороны города Шарой предполагает сотню километров по извилистому гравийному серпантину, затерянному в горах. Подъёмы здесь серьёзнейшие, и порой через ветровое стекло видно только небо, а буквально в полуметре — отвесный склон без признаков ограждений. Неверный выбор скорости или неточное движение руля — и поминай как звали. Вверх едем на пониженной, обороты двигателя высокие, но Fortuner вытягивает без напряжения. Озеро на закате впечатляет! Вода голубого цвета, чистейший воздух, ухоженные берега, есть даже современный отель в европейском стиле. Кстати, по Кезеною запрещено гонять на моторных лодках, чтобы не тревожить живущую в озере форель. Путь от Кезеной-Ам к Грозному — современный асфальтированный серпантин, напоминающий альпийские дороги, с массой шпилек и виражей. Идеальное место, чтобы проверить управляемость, благо попутного транспорта практически нет. Fortuner радует почти легковым (с поправкой на высокий центр тяжести) поведением, подруливаний не требуется, а крены минимальны. Потом были поездки в ущелье реки Аргун и Нихалоевские водопады в Итум-Кале. По пути нам встречались многочисленные сторожевые и боевые башни, развалины древних сёл. Отрадно, что исторические памятники восстанавливают, а грунтовые дороги превращают в асфальтовые — до многих мест, доступных раньше только подготовленным внедорожникам, теперь можно добраться и на гражданской технике. Видно, что прикладываются усилия, чтобы сделать регион привлекательным для туристов, ведь здесь действительно есть, что посмотреть. А это повод вернуться сюда ещё раз, взяв с собой хороших друзей и надёжный автомобиль.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ TOYOTA FORTUNER 2.7

Длина/ширина/высота: 4 795/1 855/1 835 мм

Дорожный просвет: 225 мм

Колёсная база: 2 745 мм

Колея пер./задн.: 1 555/1 545 мм

Свес пер./задн.: 915/1 075 мм

Полная масса: 2 620 кг

Трансмиссия: 8AT

Шины: 265/65 R17

Расход топлива в смешанном цикле: 11.1/100 л/км

Тип двигателя: Бензиновый четырёхцилиндровый

Объём двигателя: 2 694 см3

Мощность: 166 л. с.

Крут. момент: 245/4000 Нм@об/мин

Крут. момент: 245/4000 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Независимая пружинная

Задняя подвеска: Зависимая пружинная

Тормоза, пер./задн.: Вентилируемые дисковые

Текст и фотографии Олег Алексеев