Патагония. Территория без границ

До 1881 года этот регион южной части Южноамериканского континента не относился ни к одному из государств. Никто не скажет, где точно проходят его границы. Да и само название страны, как считается, произошло от населявших эту землю людей-гигантов. По крайней мере, таковыми их считал Магеллан, звавший местных жителей — patagon, потому что их средний рост почти на тридцать сантиметров превышал рост невысоких испанцев. Впрочем, есть версия, что слово Патагония происходит от названия древнегреческой провинции Пафлагония, хотя в отличие от Греции здесь действительно всё есть — и страусы с ледниками, и горы с пампасами (патагонские степи)
Количество человек в экспедиции: 2 участника
Количество машин экспедиции: 1
Toyota Hilux
Самое впечатляющее в Патагонии — ледники.
Никакая фотография не способна передать их невероятную мощь.
Возникает ощущение, что огромная волна в какое-то мгновение
застыла между гор и заискрилась океанской синевой
Остров Магдалены — это планета, принадлежащая магеллановым пингвинам.
Здесь живёт одна из самых больших в мире колоний,
насчитывающая несколько сот тысяч особей
Гаучи — это южноамериканские ковбои.
Они так же харизматичны, как их североамериканские собратья,
но вместо широкополой шляпы носят берет
Однажды какой-то турист нечаянно пролил бензин
и сжёг Торрес-дель-Пайне дотла. Поэтому теперь разведение огня
вне кемпингов карается тюремным заключением и баснословными штрафами
Наиболее сложный из патагонских маршрутов — трек О.
Длинной извивающейся змеёй он проползает среди гор
и величественных ледников
Говорят, на три вещи можно смотреть вечно — на огонь,
воду и работающую стиральную машину.
Я бы, пожалуй, добавил ещё одну — ледник Грей в Патагонии
Треки в Торрес-дель-Пайне считаются самыми красивыми в мире.
И ежегодно сюда приезжают миллионы бэкпэкеров,
чтобы пройти по этим удивительным и разнообразным маршрутам
Как мы уже говорили, в Патагонии есть всё: и ледники,
и ковбои, и пингвины, и вот такие безмятежные бирюзовые озёра
Одним из общепризнанных символов Патагонии являются горы.
А среди гор выделяются гранитные башни Торрес.
Правда, чтобы добраться до этого места нужно преодолеть
тяжёлый двенадцатикилометровый маршрут
Текст и фотографии Егор Власов
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