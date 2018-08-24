Патагония. Территория без границ

До 1881 года этот регион южной части Южноамериканского континента не относился ни к одному из государств. Никто не скажет, где точно проходят его границы. Да и само название страны, как считается, произошло от населявших эту землю людей-гигантов. По крайней мере, таковыми их считал Магеллан, звавший местных жителей — patagon, потому что их средний рост почти на тридцать сантиметров превышал рост невысоких испанцев. Впрочем, есть версия, что слово Патагония происходит от названия древнегреческой провинции Пафлагония, хотя в отличие от Греции здесь действительно всё есть — и страусы с ледниками, и горы с пампасами (патагонские степи)

Количество человек в экспедиции: 2 участника

Количество машин экспедиции: 1

Toyota Hilux

Самое впечатляющее в Патагонии — ледники.

Никакая фотография не способна передать их невероятную мощь.

Возникает ощущение, что огромная волна в какое-то мгновение

застыла между гор и заискрилась океанской синевой

Остров Магдалены — это планета, принадлежащая магеллановым пингвинам.

Здесь живёт одна из самых больших в мире колоний,

насчитывающая несколько сот тысяч особей

Гаучи — это южноамериканские ковбои.

Они так же харизматичны, как их североамериканские собратья,

но вместо широкополой шляпы носят берет

Однажды какой-то турист нечаянно пролил бензин

и сжёг Торрес-дель-Пайне дотла. Поэтому теперь разведение огня

вне кемпингов карается тюремным заключением и баснословными штрафами

Наиболее сложный из патагонских маршрутов — трек О.

Длинной извивающейся змеёй он проползает среди гор

и величественных ледников

Говорят, на три вещи можно смотреть вечно — на огонь,

воду и работающую стиральную машину.

Я бы, пожалуй, добавил ещё одну — ледник Грей в Патагонии

Треки в Торрес-дель-Пайне считаются самыми красивыми в мире.

И ежегодно сюда приезжают миллионы бэкпэкеров,

чтобы пройти по этим удивительным и разнообразным маршрутам

Как мы уже говорили, в Патагонии есть всё: и ледники,

и ковбои, и пингвины, и вот такие безмятежные бирюзовые озёра

Одним из общепризнанных символов Патагонии являются горы.

А среди гор выделяются гранитные башни Торрес.

Правда, чтобы добраться до этого места нужно преодолеть

тяжёлый двенадцатикилометровый маршрут

Текст и фотографии Егор Власов