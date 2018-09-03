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Подготовка   3 сентября 2018   

Офф-роуд образование. Часть III. Повороты на грунтовой трассе

Совместный проект журнала «Клуб 4х4» и компании Toyo Tires. Школа высшего внедорожного мастерства. Часть III

Итак, на прошлом уроке мы рассматривали типы встречающихся ям и кочек и то, как нам следует с ними поступать. Кстати, в комментариях часто встречалось недоумение: мол, что же в этом сложного и в чём тут высшее мастерство? Увы, но объём, отведённый журналом под нашу школу, ограничен, поэтому урок пришлось разделить на два. Проявите терпение, читайте дальше и будете вознаграждены. Напоминаем, что в тайны внедорожных раллийных приёмов нас посвящает обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, многократный участник «Дакара» и чемпион России, мастер спорта международного класса Константин Мещеряков.

 

 

Не секрет, что большая часть внедорожных поездок в нашей стране проходит по полевым, степным и лесным дорогам (в меньшей степени — по горным). Именно такая езда отнимает довольно много времени и сил, хотя никаких особенных препятствий в сухую погоду на пути обычно нет. Подавляющее большинство водителей едут по пересечёнке со средней скоростью 20–40 км/ч, затрачивая немало времени на прохождение относительно коротких отрезков. Ну или мчат 60–80 км/ч до первой хорошей кочки, после чего в лучшем случае получают по голове прилетевшим из багажника термосом, а в худшем — занимаются полевым ремонтом машины, прикручивая проволокой оторванные амортизаторы и рычаги подвески. Как же правильно двигаться по просёлочным дорогам быстро и безопасно, сохраняя в целости машину и себя?

 

 

Главный орган управления в поворотах на грунте — правая педаль.
Руль только задаёт общее направление

 

КОНСТАНТИН МЕЩЕРЯКОВ:

— Одно из главных правил: видишь — газуй, не видишь — не газуй! Что это значит? Пока вы видите дорогу, видите, что препятствий на ней нет, можно смело ускоряться с учётом просматриваемой дистанции. Моторы современных автомобилей позволяют очень динамично набирать скорость, а зацеп хорошей внедорожной резины, такой как наша Toyo Open Country AT plus, позволяет надёжно удерживать машину на дороге. Но как только видимое пространство уменьшается, например, из-за перелома местности или поворота, скорость надо немедленно гасить. Неважно, что впереди может и не быть опасных препятствий, в случае острой необходимости должна оставаться возможность экстренно остановиться.

Ещё одна важная деталь — это работа газом и тормозом. Основной режим — разгон. Потому что, когда вы газуете, передняя подвеска разгружается, позволяя эффективно проглатывать мелкие неровности и переезжать продольные колеи под острым углом. Не забывайте, что всегда предпочтительно избегать глубокой колеи, потому что в ней машину будет сильно мотать (чем глубже колея, тем сильнее). Поэтому надо идти вразрез, пуская одну из колей между колёс. Кроме того, динамика торможения у любой машины в разы мощнее, чем динамика разгона, поэтому скорость снизить всегда проще, чем её набрать (кроме крутых спусков, конечно).

 

 

Чтобы распустить подвеску со стороны ямы,
нужно быстро вывернуть руль в её сторону — автомобиль накренится
в противоположную и колесо как бы пролетит над ней

 

 

Поворачивая, всегда нужно снижать скорость до начала поворота, но как только начинаем поворачивать руль — открываем газ. На грунте все повороты следует проходить в натяг, то есть используя тягу двигателя. Если машину выносит наружу поворота, можно кратковременно отпустить правую педаль. Как только нос машины пойдёт внутрь поворота, опять нажимайте на газ. Резких движений рулём следует избегать — в поворотах это может привести к непредсказуемым последствиям. Таким образом, запомните следующее правило: тормози до поворота, а в повороте — газуй. И не мотай рулём!

 

 

Старайтесь избегать глубокой колеи — машину в ней
будет непрерывно мотать из стороны в сторону

 

А теперь снова вернёмся к ямам на дороге. Каким бы зорким вы ни были, рано или поздно вы не сумеете вовремя заметить яму. Потому что в отличие от кочек, они могут быть хорошо скрыты рельефом. Но если её ближняя часть ниже дальней, она видна, и в такой ситуации вас спасёт руль. Если яма в левой колее, резко дайте рулём влево, на яму, после чего верните руль в прежнее положение. От такого манёвра машина резко накренится вправо, распустив левую подвеску. Это позволит как бы перепрыгнуть яму, перенеся через неё разгруженное колесо. Такой приём называется «разгрузка подвески» и часто применяется автогонщиками. Другой встречающийся вариант — колея расположена поперёк дороги, и вы замечаете её в самый последний момент. В этом случае тоже используйте разгрузку подвески. Резкий удар по тормозам сожмёт переднюю подвеску, а последующее нажатие на газ позволит машине как бы подпрыгнуть передней частью, перескакивая через препятствие. Это уже высший пилотаж, и тут надо тренироваться. Да и в целом всё, что вы узнаёте из наших уроков, поможет вам только в том случае, если вы не просто внимательно прочли и усвоили материал, но и хорошенько потренировались. Конечно же, не на дорогах общего пользования. Мы и Toyo Tires — за безопасную езду!

 

 

Сброс газа и короткое резкое нажатие на тормоз,
заставит подвеску сжаться перед препятствием…


 

…А последующее быстрое добавление газа, позволит
машине перепрыгнуть через него, распустив переднюю подвеску

 

Текст Иван Евдокимов
Фото «Мосвидео»


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