Школа кроссоверов. Часть V. Уроки цепного радикализма

Один из самых простых способов радикально улучшить проходимость кроссовера — колёсные цепи и браслеты противоскольжения. О них наш сегодняшний урок

Известные с незапамятных времён, применяемые на всех континентах, обязательные к использованию в отдельных регионах мира, колёсные цепи (или их вариация — браслеты) должны быть у каждого владельца кроссовера, выбирающегося на бездорожье. При этом большинство автолюбителей представляют цепи исключительно как зимнее средство повышения проходимости. Отчасти это верно, и большинство цепей, которые можно купить в обычных магазинах, по сути зимние. Но если и понятие «зимние цепи» вам тоже не очень знакомо, то я позволю себе несколько углубиться в тему.

Демисезонные цепи, как правило, толще и мощнее

У цепей для зимнего использования, пруток звена квадратный в сечении

Да, кстати, надо обязательно упомянуть про конструкцию. В общем виде, цепи бывают трёх типов: лестничные, сотовые и треугольные, что соответствует форме переплетения цепочек их центральной части. Лучше гребут лестничные. Сотовые обеспечивают оптимальное удержание, включая боковые сносы. Треугольных я никогда не видел, кроме как на старинных картинах

ДЛЯ ВСЕГО НАЙДЁТСЯ ЦЕПЬ

Деление колёсных цепей на зимние и все остальные довольно условно, хотя, надо признать, имеет под собой определённые основания. К слову, и так называемые «остальные» тоже можно разделить на несколько типов, видов и предназначений. Причём принципиально они отличаются друг от друга не сильно, а вот конструктивно могут быть очень разными. Например, цепи для харвестеров и другой тяжёлой техники, работающей на вырубках, — очень плотного плетения, из толстого прутка и покрывают колесо от диска до диска. А быстросъёмные для легковой машины, помогающие ей преодолеть, к примеру, заснеженный подъём в горах, могут быть вообще из резины или пластика. По крайней мере, частично. Но поскольку мы говорим о кроссоверах и наша планируемая эксплуатация далека от уровня канадских лесорубов, то будем придерживаться соответствующих стандартов, видов и типов. Кроме того, помня об экономии бюджета, мы не станем рассматривать разного рода экзотические системы с автоматической посадкой, напоминающие инопланетных насекомых, из кевлара и высокомодульного полиэтилена. Наши цепи, скорее всего, будут из стали, и хорошо, если нержавеющей. На российском рынке полно вариантов от 2 до 12 тыс. рублей за пару, составляющую комплект. Причём при выборе следует обратить внимание на три фактора. Во-первых, сезонность. И хотя, как я уже говорил, это понятие условное, но различия всё же есть. Цепи для зимы, как правило, сделаны из квадратного или прямоугольного в сечении прутка и почти всегда сотовой конструкции. Да, кстати, надо обязательно упомянуть про конструкцию. В общем виде, цепи бывают трёх типов: лестничные, сотовые и треугольные, что соответствует форме переплетения цепочек их центральной части. Лучше гребут лестничные. Сотовые обеспечивают оптимальное удержание, включая боковые сносы. Треугольных я никогда не видел, кроме как на старинных картинах. У нас цепи лестничного и сотового типов. Причём «соты» — зимние, а «лестница» — всесезонные. И поскольку сейчас не зима, то мы рассмотрим последние, тем более к ним, как правило, и возникает больше всего вопросов. Кроме разницы в сечении прутка звена (на зимних он квадратный, против круглого у летних), есть различие и в толщине. Зимой цепи не испытывают таких нагрузок, как в грязи, поэтому толщина прутка звена в легковом варианте может быть скромные 3 мм, а в грязевом и для внедорожников — 5–6 мм. Очень важно обращать внимание на размерность цепей. Они выпускаются с очень небольшим допуском по диаметру и ширине колеса. Цепь должна сидеть плотно, а механизм регулировки не всегда позволяет установить её правильно, если не попасть в размер. Процедура установки может радикально различаться. Наиболее распространены полуавтоматические цепи, которые нужно завести за колесо, соединить сзади, потом спереди, немного проехать и подтянуть, переставив поводок. Наши грязевые цепи представляют собой здоровый анахронизм: их нужно выложить перед колёсами по возможности точно, что почти никогда не получается. Есть, правда, небольшая хитрость: часть можно положить перед колесом, а часть отвести в сторону. Соединить концы цепи позади колеса в этом случае настоящая эквилибристика, сопровождаемая крайне экспрессивными выражениями, особенно если колесо грязное. Ну и затянуть всю эту гремящую металлом, как Judas Priest, конструкцию. Прежде чем крепить цепи, важно определить, на какую именно ось вы их ставите, и проверить, не задевают ли они стойки подвески, элементы ходовой, суппорт, тормозной щит или провод ABS. Просто накиньте и пощупайте. А вообще, рекомендуем хоть раз поставить цепи на сухом тёплом асфальте под расслабляющую музыку. Да, Judas Priest подойдёт, если он вас расслабляет… Что касается оси, то понятно, что четыре цепи на двух осях в принципе лучше, чем две на одной. Особенно если другая ось подключается через какую-нибудь муфту. Ведь нагрузка на ходовую возрастает значительно, и муфта может не выдержать, да и крепление дифференциала тоже. Например, на Subaru Forester я бы рекомендовал ставить цепи только на передние колёса. Во-первых крутящий момент на них постоянно максимальный, во‑вторых, они управляемые. И только если дело совсем плохо, можно поставить цепи (или браслеты) и назад. Кстати, о браслетах…

При езде с цепями и браслетами в глубокой грязи,

на песке и, конечно, зимой, надо быть аккуратнее с педалью газа,

иначе они в секунды закопают машину

Хорошая самоочищаемость — важное преимущество «цепного привода»

Убедитесь, что крепёж браслетов не задевает

за суппорт, диск и элементы подвески

Не теряйте крючок из комплекта браслетов — без него вам не обойтись

Сколько бы вы не затягивали ремень крепежа,

он всё равно сместится. Главное, чтобы его не перекрутило

Замок способен поцарапать литой диск.

Снизить вероятность повреждений поможет

подкладка и аккуратное педалирование

Свободный конец стропы можно заправить в петлю,

но, как правило, это не слишком помогает

БРАСЛЕТЫ КОРОЛЯ

Импровизировать с кусками цепи, троса или простой верёвки автомобилисты начали давно. В современном виде браслеты противоскольжения появились лет пять назад и почти сразу обогнали по популярности цепи. Почему-то большинству казалось, что их проще надеть, да и стоят они меньше. На самом деле это лишь часть правды, и если вы надеваете по одному браслету на колесо, то действительно выйдет быстрее. А если браслетов по четыре? А потом снимать их, забитые грязью… Да и стоит нормальный комплект из 6–8 браслетов уж точно не меньше цепей. Так что тут надо выбирать исходя из предполагаемой тяжести бездорожья и частоты его посещения. Выбирая браслеты, помните, что они тоже могут задевать за элементы подвески и тормозные механизмы, а штампованные диски запросто могут разрезать их монтажные ленты. Разумеется, браслеты тоже бывают разных размеров, хотя это и не так критично, как в случае с цепями. А ещё у браслетов есть одно глобальное преимущество перед цепями. Вы, наверное, уже догадались… Да, их можно установить уже застряв, только бы торчал краешек колеса. С цепями такой номер проходит разве что со специальными версиями, типа «паук», или на поднятой на домкрате машине, да и то не всегда. Минимальный комплект браслетов должен составлять четыре штуки. По паре на колесо, в крайнем случае — по одному на все четыре. При движении с браслетами нужно придерживаться тех же правил, что и с цепями. Главный враг и тех и других — скорость. Причём на твёрдом покрытии это скорость движения автомобиля, а в грязи — скорость вращения колеса. В первом случае они могут порваться и повредить машину, во втором — закопать её быстрее роторного экскаватора. Поэтому включаем X–Mode, первую передачу в трансмиссии и очень аккуратно работаем газом. Все остальные приёмы управления, о которых мы говорили ранее, цепи и браслеты не отменяют: и раскачка, и педалирование с учётом рельефа, и поисковое руление, и даже «контроль тяги» возможны и необходимы. Надо сказать, кроме упомянутых врагов, у браслетов и цепей есть ещё два — нетерпеливость и неосмотрительность. Безусловно, с помощью этих простых и недорогих средств можно значительно улучшить проходимость, но если вы будете неаккуратны, то велика вероятность серьёзно повредить автомобиль. Ну, или в лучшем случае потребуются уже совсем другие ассистенты, вроде лебёдки. Но об этом в следующем уроке…

Снимать грязные браслеты — отдельное удовольствие,

особенно, если забит или смёрзся замок

Текст Игорь Губарь

Фото Юрий Талызин