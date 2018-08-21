12 популярных шин категории МТ

Если вы устали от компромиссов и наконец-то решили купить шины Мud-Тerrain, ни в коем случае не делайте этого пока не прочтёте наш обзор. Только имейте в виду, что показатели веса, приведённые в нём, точные, а вот цена ориентировочная и относится к размерности 245/75 R16. Кстати, для такого размера оптимальными будут диски шириной 7 дюймов.

Как вы успели заметить, почти в каждом из номеров значительную часть объёма журнала мы отводим под обзоры шин. Вездеходные свойства новинок летнего и зимнего сезонов, сравнение рисунка протектора и цен — всё это важно, но есть ещё одна, куда более веская причина, заставляющая нас относиться к выбору шин АТ и МТ самым внимательным образом. Дело в том, что ни один внедорожник не сходит с конвейера, укомплектованный колёсами для бездорожья. За редчайшим исключением на них стоит обычная шоссейная резина, и получить от машины всё, что было заложено в неё конструкторами, использовать весь потенциал 4х4, можно только переобув автомобиль. Однако если перечень допустимых колёс для асфальта, как правило, указан в инструкции по эксплуатации, то рекомендаций по размерам и моделям МТ вы не встретите ни в одной заводской книжке, какой бы подробной она не была. Вот почему мы хотим, чтобы наши обзоры стали для вас руководством к действию, основанном на экспертных мнениях людей, часто и настойчиво штурмующих трудные дороги. Выбирайте правильную резину и присоединяйтесь к покорителям офф-роуда!

BFGoodrich Mud-Terrain KM3

14 000 ₽

Уже третье поколение популярной модели. В рецепт резиновой смеси Krawl-TEK4 входят ингредиенты, аналогичные применяемым на гоночных шинах серии Baja. Рисунок протектора похож на КМ2, но форма шашек изменена. Их рисунок просчитан так, чтобы независимо от угла атаки площадь зацепа была максимальной. Главные изменения — на боковине и в плечевой зоне. Протектор далеко заходит на боковину, усиливая её и делая езду по слабонесущим грунтам более стабильной, особенно на сниженном давлении. Кроме того, эта часть колеса стала на 27% прочнее, чем в предыдущей версии. Широкий размерный диапазон (24 размера). Рекомендованная розничная цена начинается с 13 500 руб. Учитывая, что КМ2 размерности 245/75 R16 сегодня стоят около 14 000 руб., а весят 22 кг, можно предположить, что стоимость новых шин, как и их масса, останется на прежнем уровне.

Comforser CF3000 120/116Q

6 500 ₽

Китайские шины, неплохо зарекомендовавшие себя далеко за пределами страны производства. Из минусов отмечают разве что не очень стабильное качество, которое обычно проявляется при балансировке — иногда на колесо размерностью в 31 дюйм требуется до 300 г грузиков. Быстро закапывается, отлично идёт в натяг. Хорошо выбирается из колеи. По заверениям производителя, состав резины содержит большое количество натурального каучука, и шина не теряет эластичности при температуре до минус 30 градусов. При этом практика показывает, что зимой Comforser CF3000 ведёт себя не так уверенно и не может быть рекомендован для зимнего бездорожья. Зато шины недорогие: их стоимость — около 6 500 руб. Вес при размерности 245/75 R16 составляет 18,8 кг.

Cordiant Off-Road 111Q

6 500 ₽

Популярные у владельцев отечественных внедорожников российские грязевые шины. Неплохо зарекомендовали себя в качестве универсального варианта. Шумные во всём диапазоне скоростей. Износоустойчивость средняя. Боковина довольно жёсткая, поэтому можно смело снижать давление до 0.8 атм., иначе эффект невелик. Очищаются неохотно, особенно на глинистых грунтах. Неплохо держат гравий и вообще твёрдый грунт. Прочная боковина, двойной стальной корд, но при этом хорошо балансируются. Производится всего шесть типоразмеров — от 205/70 R16 до 245/70 R16. Рекомендуемая стоимость самой большой размерности Cordiant Off-Road составляет 6 500 руб. Вес — порядка 18 кг.

Cooper Discoverer STT 120/116Q

16 500 ₽

Прочные шины с тройным кордом и усиленной боковиной. Два слоя корда радиальные, один диагональный. Проектировались с расчётом на скальный рельеф. Очень мягкие, что даёт повышенный износ на асфальте, особенно в жару. Очень хорошо плющится на сниженном до 0.8 атм. давлении. Ниже травить не стоит, так как высока вероятность разбортирования. На шинах размерностью 245/75 R16 глубина протектора — 14,2 мм. Очень хорошо работает в натяг, но не очень любит колею. Рекомендованная цена Cooper Discoverer STT выбранной размерности — 16 500 руб.

General Tire Grabber X3 120/116Q

6 760 ₽

Американские грязевые шины с классическим симметричным рисунком, акцентом на защиту боковины и усилением уязвимых мест рельефом протектора. Сравнительно тихие на асфальте, несмотря на ступенчатый рисунок шашек плечевой зоны и довольно разреженный протектор. В Grabler X3 применяется фирменная технология усиления Duragen со стальным кордом. В плечевой зоне и сразу под ней расположена ступенчатая защита боковины от проколов и камней, дополнительно помогающая самоочистке в грязевой колее. Стоимость General Tire Grabber X3 размерностью 245/75 R16 составляет 6 760 руб., а вес — 16,8 кг.

Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar 120Q

12 500 ₽

Оригинальный асимметричный рисунок протектора Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar совмещает в себе агрессивный грязевой участок и сравнительно плотно застроенную беговую дорожку для асфальта и высокой скорости. Кевларовый корд делает боковину прочной, сохраняя её мягкость. Шина не требует сильного снижения давления — для уверенной работы в глине, в колее и на песке достаточно 0.8–0.9 атм. Хорошо держит отрицательные температуры, в том числе экстремальные — до минус 50 градусов. Далеко не самые шумные и довольно накатистые. Стоимость в рознице — 12 500 руб.

Hankook Tire Dynapro MT RT03 120/116Q

8 800 ₽

Корейская шина, которая формально относится к категории МТ, но по современным меркам является промежуточным звеном между агрессивной универсальной и грязевой. Собственно, поэтому она чуть хуже работает на тяжёлом бездорожье и чуть стабильнее ведёт себя на асфальте, особенно влажном. Может быть рекомендована для ежедневной эксплуатации, поскольку совсем не шумная и весьма износоустойчивая. Езда в натяг не её конёк, скорее, она любит обороты, не слишком при этом закапываясь. Отлично едет по песку. Стоимость Hankook Tire Dynapro MT RT03 в размерности 245/75 R16 не превышает 8 000 руб.

Kumho Road Venture M/T KL71 120/116Q

7 800 ₽

Ещё один кореец с когда-то революционным направленным рисунком, обладает всеми положительными и отрицательными свойствами таких шин — хорошо гребёт вперёд и посредственно назад, быстро изнашивается и мало шумит. Очищается только под тягой, любит давление в одну атмосферу и плохо переносит боковые уклоны. Выглядит агрессивно, но не всегда подтверждает этот вид своими качествами. Выпускается вплоть до 18 диаметра. Стоимость Kumho Road Venture M/T KL71 в розницу — 7 800 руб.

MAXXIS MT‑772 Razr MT 120/116Q

6 760 ₽

Тайваньские грязевые шины с интересными ступенчатыми шашками протектора, отдалённо напоминающими ацтекские пирамиды. Эта характерная особенность помогает шине очищаться не только в условиях джунглей Юго-Восточной Азии, но и нашего глинозема. В целом конструкция MT‑772 Razr МТ типична для современной грязевой резины среднего класса — двухслойный стальной корд, усиленная, глубоко прорезанная боковина с агрессивной плечевой зоной. При этом все канавки беговой дорожки отличаются по конфигурации и ширине, что тоже способствует самоочистке, не требуя для этого повышенных оборотов. Стоимость MT‑772 Razr MT размерностью 245/75 R16 составляет 6 760 руб.

Nitto Trail Grappler M/T 119/116P LT 265/75 R16

6 500 ₽

Бренд, придуманный в 1949 году специально для североамериканского рынка, представлен двумя грязевыми моделями. Сегодня мы рассматриваем ту, что поновее. Она была разработана как более универсальная и пригодная для повседневной эксплуатации с большими пробегами, но является, по сути, профессиональной шиной с внедорожной направленностью. Trail Grappler M/T тихие, хорошо держат траекторию даже на мокром асфальте, не пасуя на песке и грязи. Хотя для серьёзного бездорожья их нужно сдувать, иначе не избежать замыливания. А вот боковины прочные, да и в целом колесо равномерно усилено и готово к большим нагрузкам. Великолепно балансируется. Стоимость для размерности 265/75 R16–6 500 руб., а вес — почти 23 кг.

Nokian Rockproof 120/116 Q

9 200 ₽

Финская шина для северного леса с камнями, болотами и гравийными перегонами. Не самая экстремальная, но вполне работоспособная в колее и на скользких камнях. В рисунок протектора внедрены особые элементы — камнеудалители. Ступенчатая форма и выступы шашек и канавок беговой дорожки при качении буквально выталкивают застрявший щебень и грязь. Боковина хорошо защищена, но не слишком агрессивна. Словом, в Nokian Rockproof всё направлено на обеспечение абсолютной надёжности. Рекомендуемая цена — 9 200 рублей, вес — 21,5 кг.

Toyo Open Country M/T

7 500 ₽

На удивление недорогие и очень качественные шины. Довольно агрессивный рисунок протектора, фирменные составы смесей и очень мощная боковина, возможно, самая защищённая в этом классе. Шина тихая во всём диапазоне скоростей, но довольно тяжёлая — почти 26 кг в размерности 245/75 R16. При этом важно её не перекачивать, иначе центральная часть беговой дорожки быстро стирается, а ездовой комфорт падает до совершенно неприемлемых величин. Но если всё делать правильно, проблем не будет. Toyo Open Country M/T износоустойчивы, и за сезон с 10 000 км пробега трудно найти участки, стёршиеся больше чем на пару миллиметров. В грязи любит обороты и давление ниже 0.8 атм., иначе не плющится. Рекомендованы диски меньшей, чем обычно, ширины (от 6 дюймов), что заметно снижает склонность к разбортированию. Стоимость начинается с 7 500 руб.

Yokohama Geolandar M/T+ G001C116/113Q 285/75 R16

11 500 ₽

Классика, которая была таковой ещё двадцать лет назад и не перестаёт оставаться образцом японской грязевой резины. Очень качественная, с минимум грузиков при балансировке, тихая и в последней реинкарнации (со знаком плюс), приемлемо износоустойчивая. Лёгкая и мягкая до самых морозов. Модернизация усилила боковины, причём не только благодаря новым материалам, но и за счёт самого протектора. Лучше выходит из колеи, но по-прежнему неохотно гребёт назад, поскольку рисунок выраженно направленный. Не самые дорогие — в размерности 245/75 R16 их нет, но 285/75 R16 можно купить за 11 500 руб.

Текст Игорь Губарь

Фотографии Компаний-производителей