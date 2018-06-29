На ралли-рейде «Холмы России» победили отечественные автомобили

Почти половина участников ралли, прошедшего 10 и 11 июня в Ульяновской, приехала на соревнования на отечественных машинах, и самые жаркие споры за лидерство также случились между российскими марками.

Гонка прошла в трёх классах: «Национальный», «Рейд-спорт» и «Рейд-Спорт моно» для моноприводной техники. В «Национальном» состязались за призовые места 6 автомобилей НИВА. Конкуренцию им составили три УАЗа, два из которых выступали за заводскую команду СТАК «УАЗ», а также Соболь 21772 команды «Газ Рейд Спорт». После пролога вперёд вырвались заводские «УАЗы» Виталия Проненко и Дмитрия Проненко и Нива Дениса Калинина, но вскоре лидерство захватил пилот заводской команды СТАК «УАЗ» Виталий Проненко на УАЗ-Пикап 23632. Он удержал первое место, а на втором и третьем оказались Александр Пономаренко из команды «One Motorsport» на УАЗ 31519 и чебоксарец Виктор Сандыбаев из «Дарел Авто» на ВАЗ 21213 Дебютанты «Холмов России» — москвичи Дмитрий Гусев и Никита Гавриленко заняли 5 место в своем классе и 28 в общем зачете.

Но не всем участникам одинаково везло. Пыль сыграла злую шутку с астраханцем Денисом Калининым. Нива под стартовым номером 205 упустила «бронзу» в «Национальном» зачете из-за лопнувшего кулака уже на финише гонки, когда пыталась настичь соперников. Еще одна Нива цвета фуксии под управлением Вадима Алексеева и Никиты Юрковского тоже столкнулась с техническими проблемами, хотя изначально они держали очень высокий темп. Ребята сходу угодили в овраг, поломав подвеску и погнув картер мотора. Неприятности с техникой настигли и один из двух заводских УАЗов, который пилотировал Дмитрий Рыбин. У его автомобиля срезало полуоси и было потеряно колесо. «Метановая» Нива Александра Орлова команды ATC Racing Team устраняла технические неисправности все два дня, в результате — сход из-за проблем с карданом.

По итогам соревнований к финишу не добрались три из 10 автомобилей этого зачета. Техника российского производства всё чаще заполняет региональные и национальные соревнования. Причины просты – для начинающих спортсменов стоимость постройки и обслуживания отечественного спорткара в разы ниже. Для заводских команд такие соревнования позволяют в «боевом» режиме тестировать серийные узлы и агрегаты.