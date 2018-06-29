Honda показала обновленный кроссовер Pilot

Компания Honda поделилась некоторыми деталями обновления, которое со сменой модельного года переживет кроссовер Pilot. Обновления должны упрочить позиции вседорожника в первую очередь на рынке Северной Америки.

«Пилоту» несколько освежили внешность за счет новой решетки радиатора, измененной пластики бамперов и новой светодиодной оптики. В интерьере появились, к примеру, цифровая приборная панель и новое рулевое колесо. Однако, самые серьезные изменения касаются списка доступного восьмиместному кроссоверу оборудования.

Уже в стандартной комплектации Honda Pilot будет оснащаться фирменным комплексом безопасности Honda Sense с системой контроля рядности, ассистентом превентивного торможения и адаптивным круиз-контролем. Кроме того, кроссовер получил новую мультимедийную систему с доступом в интернет (4G LTE и Wi-Fi), поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и возможностью автоматических обновлений, расширенные развлекательные возможности для задних пассажиров и внутренний интерком CabinTalk, который позволяет водителю общаться с задними пассажирами либо по системе громкой связи, либо с использованием наушников и микрофонов. Появилась у «Пилота» и возможность открытия двери багажника без использования рук.

Что касается силовых установок, то пока производитель объявил лишь о «значительной доработке» уже известного 9-ступенчатого автомата. Вмешиваться в конструкцию двигателя на этом этапе американцы будут вряд ли, так что Honda Pilot сохранит свой 3,5-литровый V6 с отдачей в 283 л.с. и 355 Нм крутящего момента.

Старт продаж Honda Pilot 2019 модельного года назначен на 16 июля, так что к этому моменту производитель, вероятнее всего, поделится более подробной информацией об изменениях. В России же Honda Pilot продается исключительно с трехлитровым V6 мощностью 249 л.с., шестиступенчатым автоматом и системой полного привода по цене от 2 999 900 рублей. Появится ли на нашем рынке обновленная «Хонда», и в какие сроки, пока неизвестно.