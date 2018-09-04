Маршруты на уик-энд. Ладожская усадьба

Уверен, что большинство из нас, завершая тяжёлую рабочую неделю, думают о том, как было бы здорово оказаться в каком-нибудь уютном и беззаботном месте, где за тебя всё продумали, всё предусмотрели, и остаётся лишь расслабиться и вкусить прелести бытия

Тем, кто бывал на популярных курортах и гостил в отелях высоких категорий, наверняка знакомо чувство, когда по окончании отпуска никак не хочется покидать уютное и уже обжитое место. Но путешествия на далёкие курорты всегда сопряжены с множеством нюансов и требуют времени на подготовку. Конечно, бывают исключения, но, признаем, их немного. При этом отношение к поездкам внутри страны вызывает порой неоднозначные чувства. Ведь даже путешествие на Черноморское побережье требует авиаперелёта. А как насчёт мест принципиально иного характера, подумали мы? С первозданной природой, впечатляющими видами, приличным уровнем сервиса и при этом в автомобильной доступности? Они вообще существуют? Для того чтобы составить небольшой список таких мест, мы сели в машину и начали колесить по окрестностям Петербурга, для начала отправившись строго на север, в район знаменитых Ладожских шхер, где на берегу одного из множества заливов расположилась довольно известная в туристическом мире «Ладожская усадьба».

Плотное и по-немецки собранное шасси Audi Q5, как нельзя

лучше подходит для здешних дорог, где за каменной глыбой

на обочине может скрываться «трамплин» или поворот с отрицательным уклоном

3D-ДОРОГА

Первое, что вызывает сомнения у тех, кто привык путешествовать с комфортом, — это дороги. Как известно, в России они не всегда лучшего качества, хотя и положительных примеров сейчас предостаточно. Ещё один из них наверняка появится, когда будет завершено строительство трассы «Сортавала», но пока открыли лишь несколько скоростных участков, и на всём протяжении 250-километрового пути от Петербурга до ворот усадьбы встречаются очень разные отрезки, в том числе и грунтовка. Однако если дороги мы изменить не в силах, то вполне можем нивелировать связанный с ними дискомфорт правильно подобранным автомобилем. Мы выбрали F-SUV Audi Q5 — довольно компактный кроссовер, обеспечивающий отличную динамику, лёгкость управления на скоростных участках, а также в местах с обилием поворотов, которые в этой части страны называют 3D. Всё дело в том, что дорога здесь постоянно меняет направление не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Стоит ли говорить, что Audi Q5 ощутимо увереннее чувствует себя и на грунтовке, где низко посаженным седанам бывает неуютно. Кроме того, интерьер салона и уровень комфорта не только располагают к дальним путешествиям, но и настраивают на нужную волну предстоящего уик-энда.

К северной природе больше подошёл бы кёрлинг или

конькобежная дорожка, но боулинг тоже неплохая разминка

С романтической тропы на противоположном берегу

открывается вид на территорию усадьбы, спускающуюся к марине

Итак, мы стартовали из Питера, а те, кто приезжает в эти места из Москвы (а таких немало), выбирают немного другой маршрут — обходя стороной Петербург, выходят на трассу «Кола» и дальше на север в направлении Олонца и Питкяранты, в итоге приезжая в усадьбу с другой стороны Ладожского озера. В принципе этот маршрут доступен и для петербуржцев, но он почти вдвое длиннее. И хотя даже из Москвы путь через Олонец и Питкяранту тоже на 100 км длиннее трассы «Сортавала», путешественники часто предпочитают именно его, потому что на нём нет ни грунтовок, ни 3D-дорог. При этом нельзя забывать, что в Карелии традиционно не очень хорошо с АЗС, и лучше иметь запас топлива. Большинство делают заправку в Приозерске, где представлены все большие топливные бренды. К счастью, наша Q5 оказалась ещё и экономичной, и, несмотря на динамичную езду, полного бака, который был заправлен ещё в Петербурге, с запасом хватило на весь путь туда и обратно. Кстати, добраться сюда можно и на вертолёте (из Петербурга — порядка 40 мин. от взлёта до посадки), и на катере или моторной яхте. Протяжённый залив изогнутой формы — отличное естественное укрытие, на случай если Ладогу начнёт качать.

Комфорт превыше всего и уж если вы

решили присесть — будьте готовы утонуть в диване

ПАРУ СЛОВ ОБ ИСТОРИИ МЕСТА

Отдых с большим разнообразием вариантов времяпрепровождения хорош сам по себе, но эта территория ещё и богата историей, связанной с периодом, когда Финляндия ещё находилась в составе царской России. Раньше здесь действительно была усадьба Оскара Ниссинена — человека, оставившего глубокий след в финской истории как магистр, землевладелец, талантливый аграрий и предприниматель. Но в наши планы не входит перечислять всё, чего удалось добиться на этих землях Оскару, достаточно того, что его усадьба, а точнее её историческое место, послужило основой для создания комфортабельного дома семейного отдыха в стиле того времени. Финны вообще славятся особым умением создавать гармонию с окружающей природой. Все постройки, дороги, сады кажутся единым целом и неотъемлемой частью ландшафта. А о природе Ладожских шхер, поверьте, можно говорить бесконечно…

Создать хорошую гостиницу не просто.

Но особый шик, придать ей исторический стиль начала ХХ века

ЧТО ТАКОЕ «ЛАДОЖСКАЯ УСАДЬБА»?

Как мы сказали, это место в первую очередь ассоциируется с семейным отдыхом, и очень многое сделано для того, чтобы людям разных возрастов здесь было комфортно, и каждый мог не только отлично провести время, но и отдохнуть от утомивших родственников. В каждом жилом коттедже есть набор для абсолютно автономной жизни, включая собственную сауну и гриль-зону с видом на небольшую, но весьма вместительную марину. Впрочем, не будем перечислять удобства и особенности интерьера, но отметим тонкое внимание к деталям, которое делает это место довольно популярным. Например, у здешней мебели отсутствуют острые углы, что исключает травмы у гостей младшего возраста и людей, разбалансированных обилием свежего воздуха.

В «Ладожской усадьбе» хороший ресторан, отличный банный комплекс и несколько конференц-залов, на случай если состав делового мероприятия не помещается в бане. Есть возможность покататься на вейкборде, отправиться на скоростном катере по шхерам или на квадроцикле (багги) по лесным дорожкам, а при желании устроить настоящую троллинговую рыбалку на катере. Классический набор развлечений есть и для прекрасной половины человечества. В общем, всё устроено так, чтобы исключить конфликт интересов, пока ты бороздишь озеро в поисках трофея. Но главная прелесть для родителей — это возможность отдохнуть без детей. Для этого в усадьбе есть несколько мест, и главное из них — детская комната. А кроме неё современная детская площадка с горками, бельчатник и орнитарий, где живут несколько видов птиц, обитающих в этих краях, и многое другое. Доступ к любому из мест открыт без ограничений и в любое время дня.

ОТДЫХ НА 5 С ПЛЮСОМ

Без сомнений, комфортный отдых для каждого человека — понятие индивидуальное, а условное количество звёзд указывает лишь на базовый набор возможностей. Очевидно, что практически любое место, позиционирующее себя как премиальный класс, обладает этим набором, и заострять внимание на количестве полотенец и наличии халатов нет смысла. Для нас важнее царящая здесь атмосфера, присущая далеко не каждой произвольно взятой локации. Возвращаясь к базовым ценностям рыбака, отметим, что рыбалка в этих местах весьма разнообразна. Если не ставить перед собой серьёзных задач, то наловить бели на удочку можно и рядом с пирсом, но есть все шансы добыть и настоящий трофей. При этом условия ловли на северной Ладоге не простые, а значит, и ценность улова выше. Кстати, недалеко отсюда проходят этапы известных трофи-рейдов, и, отъехав всего на несколько километров, появляется прекрасная возможность для путешествий по лесным карельским дорогам, абсолютно натуральным и естественным, непохожим на заранее подготовленный трек…

В общем, путешествие выходного дня — это экспромт с организацией поездки в течение нескольких часов. В этот раз всё прошло удачно, и усадьба нам действительно понравилась. В дальнейшем мы будем предлагать вам всё новые и новые варианты — комфортные, качественные и проверенные. Собирайтесь!

Текст Дмитрий Матвеев

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