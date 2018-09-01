Электрогейт

Как вы думаете, кому может быть интересен гибридный внедорожник? Тому, кто хочет перейти на Светлую сторону и избавиться от тёмного прошлого? Откреститься от могильщиков нашего будущего, бездумно расходующих углеводородные ресурсы? Что ж, наверное это правильный путь. Однако в реальности гибриды покупают те, кому некуда девать деньги и глубоко плевать на природу, а производители этому только потакают. Автомобильные бренды используют гибридные технологии вовсе не для того чтобы спасать планету. С помощью электромоторов они повышают мощность силовых установок, и, хотя расход при этом действительно немного уменьшается, это явно не основная их цель. Кроме того, гибриды буквально окутаны огромным облаком лжи, по сравнению с которым дизельгейт скромно дымит в сторонке. В первый раз оказавшись за рулём гибридного Lexus 450h, я думал, что проеду четыре километра на чистой электротяге, ведь такое расстояние декларировали сами японцы. В итоге машина осилила не больше двух, после чего аккумулятор выдохся и включился бензиновый мотор. Что касается расхода, то он оказался в районе 12 литров. Не много для тяжёлого кроссовера, но чересчур для «зелёного хайтека». Через несколько лет я сел за руль гибрида Mitsubishi Outlander PHEV. Он был более совершенным — с функцией подзарядки от сети. Производитель уверенно заявлял расход 1,9 литра на сотню, а на электричестве машина должна была пройти как минимум 50 км. Но мне удалось опустошить батарею менее чем за четыре километра, причём в довольно размеренном режиме езды. Замеры топливного аппетита показали 8–9 литров. Потом был тест-драйв BMW i8, где немцы уверяли, что ест спортивный болид те же 1,9 литра на 100 км, а запас хода на электроприводе — 55 км. Напомню, что это легковушка, по высоте не выше бордюра и до предела набитая батареями. В этот раз всё должно пройти нормально, поверил я, и поехал в Сочи. Но история повторилась — пробег в «зелёном» режиме аналогичный, а расход выше заявленного в три-четыре раза. Ну и наконец последний раз я пробовал гибридные технологии уже в этом году в Великобритании на новом Range Rover PHEV. Мне дежурно пообещали 50 км пути на чистом электричестве и расход в 2,8 литра. И каков итог? Он ничем не отличался от предыдущих экспериментов. Впрочем, один таксист в Сочи рассказал мне, что это вовсе не вранье и что где-то на американском Среднем Западе есть города, в которых гибрид работает на всю катушку, полностью реализуя свой потенциал. В этих чудо-городах нет ни холода, ни жары, ни пробок, ни хайвеев (это я уже добавил от себя), потому что всё это убивает батарею молниеносно. Таксист мечтал о Toyota Prius, но никогда не ездил на гибриде. Между тем гибрид напоминает человека, который бросил курить и сел на диету, но каждую ночь его ловят на кухне с сигаретой, поедающим свиные котлеты в перерывах между затяжками. То же самое и с владельцами гибридов. Вы слышали, что бы кто-нибудь из них жаловался на обман? Нет, их ничего не возмущает. Почему? Для меня ответ очевиден — им просто плевать на экологию…

Текст Дмитрий Леонтьев

Иллюстрация Соня Коршенбойм