Спутниковые коммуникаторы

Дальние экспедиции и экстремальные путешествия — это совсем не то же самое, что обычная поездка между соседними городами. Ключевым становится вопрос связи — мобильными телефонами здесь явно не обойтись. Прогнозы погоды, коммуникация между участниками, вызов экстренной помощи — без всего этого отправляться в более-менее серьёзную экспедицию крайне рискованно. Спутниковые телефоны стоят очень дорого, не говоря уже о плате за передачу информации. Поэтому сегодня мы рассказываем о спутниковых коммуникаторах, созданных специально для путешествий вдали от цивилизации и обеспечивающих связь в любой точке планеты.

DeLorme InReach SE

32 000 руб.

В небольшом жёлтом аппарате, внешне напоминающем старый сотовый телефон, спрятан довольно широкий функционал. Вместо дорогостоящей голосовой спутниковой связи здесь реализована отправка через спутник текстовых сообщений — до 160 символов латиницей или вдвое меньше кириллицей. Можно настроить рассылку сообщений напрямую в соцсети или почту. Трекер автоматически отправляет координаты на сервер и рисует пройденный маршрут, позволяя вашим друзьям и всем желающим следить за путешествием. Защищённый от пыли и влаги корпус, возможность синхронизации со смартфоном или планшетом и кнопка вызова экстренной помощи прилагаются.

Iridium 360 RockSTAR PRO

39 900 руб.

Внешне напоминает модель коммуникатора от InReach — похожий корпус, похожий функционал. Правда, отправить сообщение прямо с устройства не получится — придётся пользоваться заранее заготовленными шаблонами или подключаться к смартфону по Bluetooth. Выделяются большие кнопки — специально разработанные для удобства работы в условиях холода, не снимая перчаток. Ёмкая батарея на 5300 мАч продержится в режиме отправки координат дважды в день целый год, а интегрированный акселерометр поможет безошибочно определить скорость и направление движения.

Iridium RockFLEET

43 999 руб.

В отличие от предыдущих портативных моделей, RockFLEET предназначен для стационарного монтажа на средства транспорта. Коммуникатор отличается повышенной влагоустойчивостью и обеспечивает возможность погружения на глубину до пяти метров. Питается девайс от бортовой сети и может сохранять заряд автономно до двух недель. Координаты на сервер отправляет автоматически, но из-за отсутствия встроенного экрана для получения и отправки сообщений придётся подключать смартфон или специальный контроллер. Отправленный с коммуникатора сигнал бедствия SOS обещают передавать непосредственно местным службам спасения.

На что нужно обратить внимание при выборе трекера:

1. Канал связи. Спутниковая связь надёжней, но дороже,

чем сотовая наземная GSM.

2. Сменные батарейки или встроенный аккумулятор. Вообще-то раньше опытные путешественники отдавали предпочтение сменным батареям, но теперь ёмкость аккумуляторов выросла настолько, что стала достаточной для комфортного использования без подзарядки.

3. Наличие встроенной кнопки вызова экстренной помощи.

4. Возможность синхронизации со смартфонами

и планшетами.