Лучшие места на планете в одном кадре №3

Фото: Анастасия Ряковская

@kosmaj_project

Место: Россия, Иваново

Никогда не знаешь, куда тебя занесёт в поисках чего-то интересного. Однажды, запрыгнув в свою «Хонду», мы взяли курс из Москвы на север и вскоре оказались в Иваново. Проведя вечер в изучении карты города, мы обнаружили несколько зданий необычной формы. Кроме того, в поле нашего зрения попала стоянка самолетов Ан-26 308-го авиаремонтного завода. Наш проект @kosmaj_project очень любит снимать самолёты, особенно сверху, с дрона. Поэтому на следующее утро мы были недалеко от нужного места, готовые поднять в небо своего летающего друга. К сожалению, количество и расположение самолётов не совсем соответствовали спутниковым картам, но тем не менее увидеть этих гигантов такими маленькими, раскиданными как детские игрушки, было очень круто. Утолив творческую жажду, мы сложили оборудование и отправились на поиск новых захватывающих мест.

Фото: Магомед Шапиев

@photo_shapiev

Место: Дагестан, Ашакент

Село Ашакент находится в Курахском районе Дагестана. Это одно из самых дальних селений республики.

Мы добирались сюда с другом на Toyota Prado. Специально выбрали место, потому что оттуда хороший обзор на весь Курахский район и на Шалбуздаг – гору на границе с Азербайджаном (по поверьям, святую). Эти места примечательны полным отсутствием деревьев, что создаёт очень интересный ландшафт, схожий с исландским. Я как фотограф люблю такую фактуру, особенно весной, когда на вершинах гор ещё лежит снег.