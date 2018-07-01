В России стартовали продажи кросс-купе Toyota C-HR

Компактное кросс-купе Toyota C-HR добиралось до российского рынка целых два года. Автомобиль скроен по сугубо европейским шаблонам — маленький турбомотор, вариатор и некоторые возможности индивидуализации. Правда, ценовой разрыв между базой и «топом» получился солидным. Компания Toyota объявила старт продаж нового для России компактного кроссовера C-HR. Живые автомобили будут доступны у официальных дилеров уже с 1 июля 2018 года. Самая доступная комплектация C-HR называется Ride у нас оценивается в 1 299 000 рублей и укомплектована новым для рынка РФ мотором 1,2 л — турбо мощностью 115 л.с. (185 Нм), 6-ступенчатой механикой и передним приводом.

В список стандартного оборудования версии Ride входят кондиционер, электропривод стекол и зеркал заднего вида, датчик света, базовая аудиосистема с 4-мя динамиками, светодиодные ДХО, датчики давления в шинах, фронтальные подушки безопасности и тканевый салон. Колесные диски — 17-дюймовые стальные «штамповки» с декоративными колпаками, а оптика — простые «галогенки».

Комплектация второго уровня Cool за 1 670 000 рублей — это единственный вариант C-HR, где можно получить 2,0-литровый атмосферник мощностью 143 л.с.. В паре с ним работает вариатор CVT, а привод — передний. Топовая конфигурация Toyota C-HR Hot стоит уже 2 083 000 рублей. Интересно, что она предполагает не более объемный атмосферный мотор, а все тот же 1,2 л турбо на 115 л.с., но уже в сочетании с вариатором и полным приводом.

Список потенциальных конкурентов, несмотря на всю экзотичность модели, у Toyota C-HR широкий: это Nissan Juke, Kia Soul, Citroen C3 Aircross и даже более крупный, но в некоторых версиях сравнимый по цене Mitsubishi Eclipse Cross.