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Новости   1 июля 2018   

Volkswagen Tiguan Allspace возможно выйдет на российский рынок

Volkswagen Tiguan Allspace дебютировал на европейском рынке весной 2017 года. Автомобиль, созданный на базе кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения, отличается возросшими габаритами: длина выросла до 4 701 мм против стандартных 4 486 мм, а величина колёсной базы — до 2 790 против 2 681 мм. 

Объём багажного отделения вырос сразу на 145 литров (до 760). Разумеется, комфортнее стало и в салоне — особенно на заднем ряду. В качестве опции предлагаются сиденья на третьем ряду. Для сравнения, длина «Туарега» первого поколения — 4 754 мм! То есть новый Allspace всего на 5 сантиметров короче первого внедорожника марки Volkswagen. 

Информацию, что длиннобазный Tiguan предложат россиянам, сообщила «Российская газета» со ссылкой на собственный источник. Правда, в офисе бренда эти сведения не подтвердили, но и не опровергли: «Впрочем, возможно, молчание представительства Volkswagen все-таки означает некоторые сомнения», — резюмирует издание.

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