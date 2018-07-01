Volkswagen Tiguan Allspace возможно выйдет на российский рынок

Volkswagen Tiguan Allspace дебютировал на европейском рынке весной 2017 года. Автомобиль, созданный на базе кроссовера Volkswagen Tiguan второго поколения, отличается возросшими габаритами: длина выросла до 4 701 мм против стандартных 4 486 мм, а величина колёсной базы — до 2 790 против 2 681 мм.

Объём багажного отделения вырос сразу на 145 литров (до 760). Разумеется, комфортнее стало и в салоне — особенно на заднем ряду. В качестве опции предлагаются сиденья на третьем ряду. Для сравнения, длина «Туарега» первого поколения — 4 754 мм! То есть новый Allspace всего на 5 сантиметров короче первого внедорожника марки Volkswagen.

Информацию, что длиннобазный Tiguan предложат россиянам, сообщила «Российская газета» со ссылкой на собственный источник. Правда, в офисе бренда эти сведения не подтвердили, но и не опровергли: «Впрочем, возможно, молчание представительства Volkswagen все-таки означает некоторые сомнения», — резюмирует издание.