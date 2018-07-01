УАЗ может разморозить проект кроссовера 3170

Как стало известно проекту RCI News, автопроизводитель из Ульяновска снова принялся за проект паркетника, который скрывается под индексом 3170.Ожидаемый срок выхода новинки — 2022 год. Как отмечает интернет-ресурс RCI News, УАЗ-3170 создается на новой безрамной платформе, которую отличает независимая подвеска всех колес. Предполагается, что для шасси кроссовера будут широко применяться узлы автомобилей «Аурус». Разработка ведётся при участии специалистов ФГУП НАМИ.

Компактный кроссовер, по предварительным данным, по габаритам будет напоминать Toyota RAV4. Так, газета «Авторевю» утверждала, что длина машины составит 4,6 метра (это на 15 сантиметров короче нынешнего «Патриота»), колесная база будет равна 2,85 метра, а дорожный просвет должен превысить 200 миллиметров.

Тогда же сообщалось, что линейку моторов составят 4-цилиндровые бензиновые двигатели: атмосферный 2.5 (145 л.с.) и турбированный 2.3 (150 и 170 л.с.). Эти агрегаты планируется создать на базе существующего мотора ЗМЗ-406. В разработке новых моторов ЗМЗ помогают инженеры немецкой компании FEV Motorentechnik.

Отметим, работа над моделью началась под занавес 2014 года, вскоре после того, как холдинг Sollers стал соисполнителем проекта «Единая модульная платформа». Все инженерные работы по проекту должны были завершиться весной 2017-го, а в серию машина должна была пойти во втором квартале 2020 года.

В 2016 году появилась информация, что работы по проекту приостановлены. После реализации начального этапа проектирования разработка УАЗ-3170 была приостановлена, так как руководство компании приняло решение пойти по менее затратному пути, занявшись глубокой модернизацией модели «Патриот».