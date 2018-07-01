DSD Design & Motorsport разработали 710-сильный внедорожник

Испанский стартап DSD Design & Motorsport совместно со студентами Политехнического университета Валенсии разработал дизайн и построил полноразмерный макет брутального внедорожника под названием Golem. Товарную версию машины планируют выпустить ограниченной серией 30 экземпляров.

Внедорожник Golem отличается агрессивным дизайном: рублеными формами кузова, массивными расширителями колесных арок и эффектными выштамповками по всему кузову. Среди других особенностей: спойлер на крыше, интегрированные подножки, задние фонари сложной формы, а также колесные диски с бэдлоками, обутые в «зубастую» резину BFGoodrich Mud-Terrain.

Серийный Golem будет комплектоваться двигателем V8, отдача которого составит 710 лошадиных сил. Сочетаться агрегат станет с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода. Внедорожник также получит полноуправляемое шасси и будет предложен в различных модификация, первой из которых станет пикап.