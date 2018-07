Ford Bronco с двигателем от «Мустанга»

Калифорнийское ателье Icon, специализирующееся на постройке рестомодов внедорожников Toyota FJ, представило проект Icon Old School BR, в основе которого лежит Ford Bronco первого поколения. У машины полностью новый кузов, современна «начинка» и двигатель от «Мустанга». Внедорожник базируется на оригинальной раме, усиленной и доработанной фирмой Art Morrison, с мостами Dana 60/40, амортизаторами Fox Racing и стабилизаторами поперечной устойчивости на обеих осях. Кузовные панели Bronco восстанавливают вручную. Недостающие элементы изготавливают заново из нержавеющей стали или алюминия. Для окраски используется современные матовые или винтажные пастельные цвета.

Под капотом Icon Old School BR устанавливается пятилитровый двигатель V8 семейства Coyote. Отдача агрегата составляет 432 лошадиные силы и 545 Нм крутящего момента. Мотор может сочетаться с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом». Привод — полный с подключаемой передней осью и двухступенчатой раздаткой. В список оснащения Icon Old School BR входят 18-дюймовые колесные диски, обутые в 33-дюймовые покрышки. За доплату на внедорожник можно установить спортивную подвеску, тормоза Brembo, лебедку, аудио- и навигационную систему, а также съемные задние сиденья. Тираж машины будет сильно ограничен. По предварительной информации, цена Icon Old School BR составит от 150 тысяч долларов (без учета стоимости машины-донора).