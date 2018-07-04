Самый компактный кроссовер от Volkswagen представят осенью

Компания Volkswagen рассчитывает представить собственную новинку в жанре компактных кроссоверов только этой осенью. Однако, не исключено, что онлайн-премьера кроссовера состоится куда раньше, так как подготовка к ней уже стартовала.

Производитель опубликовал первый официальный тизер будущей новинки по имени T-Cross и короткий видеоролик, демонстрирующий поисковую работу дизайнеров (созданием экстерьера кроссовера руководил Клаус Бишоф). Судя по материалам, особых сюрпризов экстерьер VW T-Cross не принесет – он будет выдержан в духе старших моделей, в первую очередь T-Rock.

T-Cross построят на той же самой платформе MQB A0, которая уже легла в основу вседорожника Seat Arona. Длина новинки составит около 4,1 м, однако уже обещано, что, несмотря на компактные размеры, вседорожник обеспечит «потрясающее» количество внутреннего пространства. Кроме того, известно, что задние посадочные места получат продольную регулировку, что позволит увеличивать либо пространство для пассажиров, либо объем грузового отсека. Изображений интерьера пока нет, но, вероятнее всего, его стилистика будет напрямую унаследована кроссовером от семейства Polo.

Что касается моторной гаммы, то ее основой станет, как ожидается, трехцилиндровый бензиновый турбомотор. Кроме него, VW T-Cross получит двигатель объемом 1,5 л в разных вариантах отдачи и, не исключено, 1,6-литровый дизель. А вот по поводу системы полного привода есть серьезные сомнения: скорее всего, кроссовер будет безальтернативно переднеприводным.

Точной даты дебюта VW T-Cross производитель пока не назвал – известно лишь, что он состоится нынешней осенью и пройдет точно не в рамках Парижского автосалона: VW уже отказался от участия в мероприятии.