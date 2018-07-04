Гибридный Volvo XC90 будет продаваться в России

Компания Volvo объявила о выходе на российский рынок новой модификации внедорожника XC90 – с гибридной силовой установкой. Модель станет первым подключаемым гибридом марки в России, а также единственной подобной машиной в премиальном сегменте с тремя рядами сидений. Минимальная цена Volvo XC90 T8 составит 5 469 000 рублей.

Силовая установка внедорожника состоит из двухлитровой «турбочетверки» Drive-E мощностью 320 лошадиных сил (400 Нм момента) и 87-сильного электромотора, питающегося от блока литий-ионных аккумуляторов. До первой «сотни» XC90 T8 разгоняется менее чем за шесть секунд. Средний расход топлива составляет 2,5 литра на 100 километров пробега.

Для Volvo XC90 T8 доступно пять ездовых режимов: Hybrid — автоматическое переключение между ДВС и электромотором, Pure Electric — использование для движения только электромотора (максимальный пробег — 40 километров), Power Mode — динамичный разгон с использование электромотора и последующим подключением ДВС, AWD — активация полного привода, Save — режим зарядки или сохранения накопленной энергии в батарее.

Цена модели в исполнении Momentum составит 5 469 000 рублей, Inscription — 5 779 000, а R-Design — 6 010 000 рублей. Самый доступный Volvo XC90 с бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил и 350 Нм момента обойдется в 3 759 000 рублей.