Вездеход «Хорт-3918» запущен в производство

Группа компаний «КОМ» из Набережных Челнов запустила производство новых гусеничных внедорожников «Русак/Хорт-3918». Вездеход способен трудиться при температурах до минус 50 градусов. «Хорт» может развивать максимальную скорость по пересеченной местности до 60 километров в час с экипажем из пяти человек. Полного бака бензина 170 литров при тяжелых условиях проходимости хватит на 300 километров, а при облегченных – до 500 километров. Помимо этого, разработка является амфибией, в воде она развивает скорость до шести километров в час.

Двигатель на «Хорте» ВАЗовский. Салон выглядит, как автомобильный: 5-ступенчатая коробка передач, место для бортового компьютера, переключатели габаритов, дальнего и ближнего света. Внешне же машина имеет кубическую форму, такой дизайн позволяет быстрее проводить работы по замене поврежденных частей вездехода, рассказывает заместитель директора по продвижению коммерческих проектов группы компаний «КОМ» Игорь Козлов.

Сейчас предприятие уже изготовило пять вездеходов модели «Хорт-3918». Стоит один экземпляр 3,5 миллиона рублей.