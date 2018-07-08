Из двигателей «уазов» перестанет течь масло

Заволжский моторный завод улучшил качество двигателей 409-го семейства, которые поставляются на конвейер Ульяновского автозавода. На главном сборочном конвейере 4-цилиндровых двигателей появилась роботизированная ячейка, которая будет наносить герметик на масляный картер двигателя. Ранее технологическая операция по нанесению герметика производилась вручную. Роботизированная ячейка исключает зависимость от человеческого фактора и гарантирует качество соединения деталей. В результате, во время эксплуатации двигателя исключены возможные течи масла между блоком цилиндров и масляным картером. Также пресс-служба ЗМЗ сообщает, что заводом было введено применение прокладок с герметизирующей полоской, что позволяет исключить возникновение дефекта «течи масла и жидкостей из двигателя».