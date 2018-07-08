Американцы отреставрировали военный Mercedes-Benz G-Class Wolf

Американское ателье Legacy Overland восстановило и усовершенствовало военный Mercedes-Benz G-Class Wolf 1990 года. Комплект подвески Raptor 4×4, светодиодная оптика, новый интерьер со спортивными креслами — далеко не полный список изменений.

Под капотом внедорожника установлен пятицилиндровый дизельный двигатель объемом 2,5 литра. Отдача агрегата, совмещенного с пятиступенчатой «механикой», составляет 94 лошадиные силы. Привод — полный, с блокировкой межколесных и межосевого дифференциала. В список оснащения G-Class вошла отделка дверей, сидений и руля кожей, противотуманные фары, «кенгурятник», светодиодные задние фонари, интегрированный каркас безопасности, 16-дюймовые колесные диски, обутые во внедорожную резину Cooper, мягкая съемная крыша, аудиосистема с поддержкой Bluetooth, стальная защита моторного отсека и военный шноркель.

Современный Mercedes-Benz G-серии для военных построен на базе легкого броневика Mercedes-Benz LAPV 6.1 с колесной формулой 4х4. Он оснащен портальными мостами, усиленной подвеской с двумя амортизаторами на колесо и 3.0 V6 мощностью 185 лошадиных сил, работающим в паре с пятидиапазонным «автоматом» и двухступенчатой раздаточной коробкой передач.