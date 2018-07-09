Mitsubishi Motors выступит официальным автомобильным партнером St.Petersburg Harley® Days

С 2 по 5 августа 2018 года в Санкт-Петербурге состоится одно из крупнейших международных мотоциклетных событий – ежегодный Российский Мотофестиваль St. Petersburg Harley® Days. Mitsubishi Motors уже во второй раз выступит официальным автомобильным партнером. В 2017 году на Фестивале побывали около 90 000 человек из 27 стран, из них 3000 мотоциклистов. Благодаря такой популярности и высокому уровню организации, Фестиваль занял 1 место Национальной премии «Russian Event Awards», как лучшее мероприятие в области событийного туризма. Ему присвоен статус «Национальное событие 2018», Фестиваль вошёл в ТОП-200 лучших событий России.

Автомобильный партнер ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютер автомобилей Mitsubishi в России, предложит всем желающим стать участниками внедорожного тест-драйва внедорожника Pajero Sport с дизельным двигателем. Гостей праздника ждет еще один сюрприз — новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Все мероприятия St.Petersburg Harley® Days 2018 пройдут в самом сердце города на площади Островского, у знаменитого памятника Екатерине II и Александринского театра. Множество интерактивных площадок и развлечений, «Мотодром», трюковая езда, удивительная зона авторских мотоциклов CUSTOM BIKE SHOW, парад-карнавал оригинальных транспортных средств CRAZY WHEELS, пенные вечеринки, танцы и конкурсы. Кульминационным моментом St.Petersburg Harley® Days 2018 станет 4 августа, когда на Дворцовой площади будет дан старт грандиозному

Мотопараду, который возглавят автомобили Mitsubishi.

Подробнее о программе фестиваля: https://harleydays.ru/