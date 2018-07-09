В Китае кроссовер Haval H4 обошел по продажам бестселлеры от Hyundai и Mazda

Кроссовер Haval H4 от Great Wall дебютировал на рынке Поднебесной только в апреле этого года. Однако уже в следующем месяце было продано больше 6 тысяч компактного автомобиля семейства SUV. По уровню продаж новинка оставила позади такие бестселлеры, как Hyundai Tucson, Mazda CX-5 и прошлого лидера Hyundai ix35. Для многих экспертов это стало неожиданностью.

По техническим деталям известно, что автомобиль взял для себя усовершенствованную платформу от Haval H6. Поэтому в модельном ряду новинка расположилась H2 и H6.В продаже кроссовер появился в двух комплектациях: Red и Blue Label. Первый тип отнесен к премиум классу, а второй предназначен для молодежной аудитории. Для покупателей модель доступна как с полным приводом, так и с переднеприводным вариантом. Отвечать за работу системы будет коробка «робот» в семь ступеней. Что касается двигателя, на машине будет установлен бензиновый мотор на 1,3 или 1,5 литра. Мощность автомобиля находится в пределах от 139 до 169 лошадиных сил.