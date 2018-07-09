Bentley привезет на Goodwood Festival of Speed три автомобиля

Автомобильное мероприятие под названием Goodwood Festival of Speed пройдет на будущих выходных в Великобритании.В нем собираются принять активное участие и представители Bentley. Первым можно назвать созданный для Pikes Peak автомобиль Bentayga W12 под управлением пилота из Новой Зеландии Риза Миллена. На фестивале скорости британская компания также покажет Continental GT, причем для купе участие в заездах станет дебютом.

Данный автомобиль выжимает на максимуме 333 километра в час и разгоняется до «сотни» менее чем за 3,7 секунды.Поэтому ожидается, что все свои достоинства автомобиль продемонстрирует на многочисленных заездах. Подъем на холм как раз располагает для этого. Третьим автомобилем из семейства Bentley станет гоночный GT 3, созданный на основе современного Continental GT3. За штурвалом машины будет сидеть Гай Смит, завершивший недавно гоночною карьеру продолжительностью в 31 год.