УАЗ представил гибридный грузовик

УАЗ представил прототип грузовика с гибридной силовой установкой. Премьера автомобиля состоялась на международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге. Новинка разрабатывалась совместно со специалистами ФГУП «НАМИ». Она получила пятиместную кабину и фургонную надстройку грузоподъемностью до полутора тонн. В состав гибридной силовой установки вошел бензиновый 2,3-литровый атмосферный двигатель, выдающий 131,6 л.с. и 214 Нм крутящего момента, 126,4-сильный электромотор, 364-киловаттная батарея на 14 кВт-ч, а также шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Грузовик способен ускоряться с места до 100 км/ч за 10,7 сек., что примерно в три раза быстрее серийного аналога, оснащенного обычным двигателем. В смешанном цикле силовые агрегаты расходуют 7,6 литров бензина на 100 км пробега. Автомобиль имеет три режима движения: электрический, бензиновый или комбинированный. Последний автоматически активируется при достижении скорости 50 км в час, когда к работе электрического мотора подключается двигатель внутреннего сгорания. Исключительно на электрической тяге новинка способна проехать 74 км, а суммарный запас хода составляет 855 километров.