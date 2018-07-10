Nissan Titan для серферов

Компания Nissan представила специальную модификации пикапа Titan для любителей серфинга — Titan Surfcamp. Машину, построенную на базе модели Titan Midnight Edition, оснастили целым набором приспособлений для рыбалки и активного отдыха. Это превратило ее почти в дом на колесах. За основу Titan Surfcamp инженеры марки взяли дизельный Titan в исполнении Midnight Edition Crew Cab. Тяжелый пикап, в салоне которого помещается до пяти человек, оснащен 5,0-литровым двигателем V8 Cummins, отдача которого составляет 310 лошадиных сил и 752 Нм крутящего момента.

«Серферский» пикап укомплектован лифт-комплектом подвески ICON и колесными дисками ICON Alpha с внедорожными шинами Nitto Ridge Grapple. Кузов Titan Surfcamp затянут в пленку, цветовая схема которой выполнена по мотивам Nissan Patrol образца 1967 года и 1971 Datsun Bluebird Wagon из игрушечной серии Hot Wheels. В грузовой платформе Titan Surfcamp установлена модульная система хранения с отсеками для рыболовных снастей, гидрокостюмов и других вещей, а также крепления для серфбордов. На крыше внедорожника разместился экспедиционный багажник. Помимо этого, в оснащение пикапа вошел холодильник, душ на солнечных батареях, палатка и тент.