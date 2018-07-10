Производство электрического кроссовера BMW iX3 будет налажено в Китае

Премьера концептуальной версии электрического кроссовера на базе BMW X3 состоялась в Пекине. А теперь стало известно, что производство серийной модификации этой модели тоже будет расположено в Китае. Вероятнее всего, продажи будущей новинки стартуют именно в Китае. Сборкой электрического BMW X3 займется совместное предприятие BMW и Brilliance, а выпускать электрокроссовер будут на заводе в Шеньяне. Интересно, что баварский концерн планирует экспортировать вседорожник из Китая по всему миру.

Первый BMW iX3 сойдет с конвейера не ранее 2020 года, так как до того момента BMW собирается наладить на этом же заводе еще и выпуск кроссовера с традиционными силовыми агрегатами. Новое поколение кроссовера, таким образом, станет шестой по счету моделью BMW, локализованной в этой стране, а его электрическая версия – первым полноценным электромобилем баварского концерна.

В Китае же будут выпускать и аккумуляторные батареи для iX3 – концерн Brilliance, китайский партнер BMW, располагает необходимыми для этого мощностями. Показанный в апреле прототип был оснащен 70-киловаттной батареей, способной полностью восстанавливать заряд всего за 30 минут (при подключении к специальному зарядному устройству) и обеспечивать запас хода в 400 км. Электромотор прототипа BMW iX3 развивал 272 л.с. Высоки шансы, что силовую установку серийная версия кроссовера позаимствует у прототипа без изменений характеристик. Что касается платформы, то с этой точки зрения электрический кроссовер и версия с традиционными двигателями идентичны друг другу за исключением некоторых нюансов в подвеске.