Hyundai привезла в Россию лимитированную версию кроссовера Creta

Hyundai объявила о начале продаж в России специальной серии кроссовера Creta. Hyundai Creta в комплектации Limited Edition оснастили 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л.с. в связке с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. При этом в оснащение «лимтированной» версии производитель включил опции для топовых комплектаций кроссовера. Это, например, легкосплавные диски на 17 дюймов с шинами 215/60 и полноразмерное запасное колесо на 16 дюймов.

Также в цену входят навигационная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto), решетка радиатора с хромированными элементами, серебристые накладки на передний и задний бамперы, камера заднего вида с динамической разметкой. Hyundai Creta лимитированной серии отличается специальной эмблемой Limited Edition. Цена такой машины – 1 115 900 рублей, а тираж составит 1800 машин.