УАЗ выпустил Юбилейную спецверсию «Буханки»

Отличительной особенностью «Юбилейной версии» стала двухцветная окраска: крыша автомобиля окрашена глянцевой белой эмалью, а основной цвет кузова — серо-зелёный. Дополняют образ белые 16-дюймовые диски, которые повторяют цветовое решение крыши автомобиля. Ещё одна особенность спецверсии — наличие единого ключа для ручек дверей и замка зажигания, новых ручек дверей, раздвижных форточек салона. Ткань сидений имеет водоотталкивающую тефлоновую пропитку. Также из дополнительных опций предусмотрен подогрев передних сидений.

В отличие от серийных автомобилей юбилейная «буханка» оборудована неразрезными мостами типа «Спайсер». Задний мост оборудован принудительной блокировкой дифференциала. Юбилейную версию «Буханки» отличает эксклюзивный шильдик: «Один из самых ярких логотипов за всю историю завода», — гордятся уазовцы. Стоимость «Юбилейной серии» составит 757 700 рублей, то есть доплатить за праздничный декор и другие мосты предлагается 81 тысячу рублей.