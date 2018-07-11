Компания Volkswagen раскрыла детали о самом маленьком кроссовере

Компактный кроссовер T-Cross дебютирует осенью, получит пять вариантов исполнения и сдвижные сиденья второго ряда. Гамма двигателей кроссовера будет состоять из трехцилиндровых агрегатов объемом 1,0 литр (95 и 115 сил), 1,5-литрового мотора TSI (150 сил) и дизеля объемом 1,6 литра (95 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента). Коробки — пяти- и шестиступенчатая «механика», а также «робот» с двумя сцеплениями. В оснащение Volkswagen T-Cross войдут 18-дюймовые колесные диски, цифровая приборная панель, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, беспроводная зарядка для смартфонов, четыре USB-порта и 300-ваттная аудиосистема Beats. Объем багажного отделения составит 455 литров. При сложенных задних сиденьях он увеличится до 1281 литра. При этом задние сиденья кресла сдвижными: для увеличения пространства в багажнике их можно сместить вперед на 15 сантиметров.

Ранее Volkswagen показал эскиз T-Cross. В основу вседорожника ляжет модульная платформа MQB, аналогичная той, что использовалась при постройке нового Polo, а стилистически он будет повторять последние модели: Arteon и Touareg. Основными конкурентами Volkswagen T-Cross станут Nissan Juke, Citroen C4 Aircross и Peugeot 2008.