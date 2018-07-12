Tesla построит автосборочный завод в Китае

Автосборочный завод в Китае — будет первым заводом Tesla за пределами США. Компания уже получила одобрение на возведение предприятия от администрации Шанхая, производство расположится в свободной экономической зоне в шанхайском пригороде и займет площадь в 121 кв. км.По корпоративной системе завод назовут Gigafactory 3, специально под его управление в Гонконге зарегистрирована новая компания Tesla (Shanghai) Co Ltd с уставным капиталом 100 млн юаней ($15 млн). По данным Bloomberg, предприятие сможет выпускать до 500 000 электромобилей в год, то есть с запуском китайского завода производственные мощности Tesla удвоятся.

По предварительной информации, в Китае Tesla будет производить компактные модели — седан Model 3 и кроссовер Model Y. Более крупные Model S и Model X «прописки» в Поднебесной не получат. Китай является крупнейшим авторынком мира и крупнейшим рынком электромобилей. В 2017 году на эту страну пришлось порядка 17% выручки Tesla, а продажи автомобилей компании составили около 15 тыс. машин.

Помимо близости производства к конечному потребителю, Tesla таким образом надеется снизить стоимость своей продукции. В понедельник компания повысила цены на свои машины в Китае после введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США. Пошлина на автомобили поднялась с 25% до 40%. В результате стоимость седана Model S и кроссовера Model X в КНР увеличилась за выходные на $22,6-$37,6 тыс., в зависимости от комплектации, отмечает «Интерфакс». В США у Tesla сейчас три завода — электромобили собирают на предприятии во Фримонте, литий-ионные батареи делают на Gigafactory 1 в Кларке, солнечные батареи — на Gigafactory 2 в Буффало.

Как пишет Autocar, после Gigafactory 3 Tesla построит и четвертый «гигазавод» — в Европе. Сейчас Tesla для Европы собирают крупноузловым методом в дистрибьюторском центре в Нидерландах (машинокомплекты приходят из США).