Rezvani Motors сделали бронированную версию своего внедорожника Tank

Rezvani Tank стал настоящим танком: официально его теперь именуют «экстремальной тактической машиной». Уже в процессе сборки внедорожник снабжают броней по классу B7 (по одной из классификаций — высший класс защиты от стрелкового оружия) и пуленепробиваемыми стеклами, тепловизором, системой пожаротушения, устройством постановки дымовой завесы, усиленной подвеской и тому подобное. Единственное, чем не вооружен «Танк» — это системой автоматической подкачки шин.

Кроме того, для Rezvani Tank Military Edition опционально предлагается и более мощный мотор. Если в стандарте «Танк» оснащается 500-сильным 6,4-литровым V8, то для «военной» версии доступен и знаменитый 717-сильный Hellcat от одноименного суперкара Dodge. Выглядит такой Rezvani Tank поистине брутально, однако, его создатели сделали особый упор на внутреннем комфорте: в салоне внедорожника ничего не говорит о том, что он упакован в бронированную капсулу.

Глава фирмы Феррис Резвани заявил, что экстремальная модификация «Танка» — отличный способ выжить в условиях апокалипсиса. Правда, способ получается весьма дорогим: Tank в исполнении Military Edition стоит как минимум 295 000 долларов, тогда как стандартную версию внедорожника с 285-сильным V6 можно купить за 146 000 долларов. Между тем, у бронированного «Танка» уже появился первый владелец: «пилотный» внедорожник приобрел знаменитый американский r&b-певец Крис Браун.