В России отзовут 6500 автомобилей Jeep и Chrysler

Концерн Fiat Chrysler Automobiles объявил об отзыве в России 6510 автомобилей Jeep и Chrysler. Под действие сервисной акции попадают модели Liberty, Cherokee, Grand Cherokee и Pacifica, реализованные в период с марта 2003 по декабрь 2015 года. Из-за возможного образования коррозии на нижних рычагах задней подвески и последующего появления трещин отзыву подлежит один Jeep Liberty, проданный в мае 2003 года. Еще 461 Cherokee, 5988 Grand Cherokee и 60 Chrysler Pacifica пригласят в сервис для проверки и перепрограммирования электронного блока управления двигателем.

Ошибка в ПО может привести к короткому замыканию при активном круиз-контроле и скорости ниже заданной. Для машин также будет выполнена проверка версии программного обеспечения трансмиссии и, при необходимости, его обновление. Владельцы машин, список VIN-номеров которых размещен на сайте Росстандарта (Liberty, Cherokee, Grand Cherokee, Pacifica), могут самостоятельно обратиться в ближайший дилерский центр, не дожидаясь уведомления. Все работы в рамках сервисной кампании будут проведены бесплатно.