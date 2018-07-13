Компания Dongfeng представила кроссовер DFM 580 для России

На выставке «Российско-китайское экспо» Dongfeng показал кроссовер DFM 580, Однако, из-за отсутствия соответствующей сертификационной документации, он не может продаваться в России. Скорее всего премьера кроссовера произойдет в конце 2018 года.

DFM 580 доступен только с моноприводом на передние колеса, а вся моторная гамма состоит из 132-сильного «атмосферника» объёмом 1.8 литра и 1.5-литрового турбированного двигателя с отдачей в 150 сил. Известно, что для кроссовера будут доступны 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач и вариатор. Длина DFM 580 составляет 4 680 мм, клиренс — 200 мм ,длина DFM 580 составляет 4 680 мм. Основными конкурентами марки будут не только «земляки» Dongfeng, ведь семиместных кроссоверов на рынке мало. Если качество сборки автомобиля будет на уровне, DFM 580 может составить конкуренцию в сегменте кроссоверов не только китайским, но и корейским и европейским брендам в массовом сегменте.

Анонсированный список опционального оснащения новинки будет включать в себя: четыре подушки безопасности, ABS/EBD, систему мониторинга давления в шинах, навигацию, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным экраном.