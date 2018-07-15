Datsun представила обновленный кроссовер Cross

Обновленный китайский Datsun Cross имеет добавленные спортивные черты.Автомобиль получил ряд аэродинамических компонентов, задний массивный спойлер и «гоночную» окраску. Впечатление от внешнего вида Cross усиливают 4 светодиодных светильника, расположенных на переднем бампере и решетке радиатора. На этом «спортивность» закончилась.

Новинку решили оснастить традиционным для данной модели двигателем в 1,2 литра и мощностью 78 «лошадей». В свою очередь, отвечать за стабильную работу трансмиссии будет вариатор CVT.Дополнениями к комплектации кроссовер обязан премиальному образцу исходной модели. Поэтому появились кнопка пуска мотора, усовершенствованная мультимедийная система, люк на крыше и подушки безопасности в салоне. Несмотря на спортивную внешность, Datsun Cross не предназначен для реальных заездов. Его будут использовать на презентациях, прочих маркетинговых акциях.