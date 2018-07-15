Топ 5 кроссоверов для девушек

Эксперты портала CarsWeek составили список лучших кроссоверов для девушек. При составлении рейтинга они руководствовались несколькими параметрами: дизайн автомобиля, наличие автоматической коробки передач, систем безопасности и помощи водителю, точность рулевого управления, а также удобство для перевозки детей.

На первое место специалисты поставили Toyota RAV4, который, по мнению издания, обладает хорошим соотношением цена-качество и удобен в использовании, а также обладает отличной системой безопасности.

Далее в рейтинге расположился еще один кроссовер компании Toyota модели C-HR. Эксперты отметили интересный дизайн и невысокую стоимость машины.

Третье место занимает Nissan Juke. Он получил «бронзу» за необычный дизайн и широкие возможности персонализации.

Еще одним интересным вариантом для девушек эксперты посчитали Mitsubishi ASX. Отмечается, что он обладает ярким дизайном и удобен в использовании. Однако по безопасности автомобиль уступает вышеназванным моделям.

Замыкает пятерку французский автомобиль Peugeot 3008. Издание подчеркнуло, что автомобиль отлично технически оснащен и при этом достаточно элегантен, чем может понравится многим девушкам.