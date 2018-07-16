28-31 августа в «Крокус Экспо» пройдёт 14-я международная выставка «ИНТЕРАВТО»

Ежегодно в работе проекта, который уже завоевал статус одного из самых авторитетных мероприятий автомобильной отрасли, принимают участие свыше 35 000 профессионалов. Выставка ставит перед собой задачу повышения уровня конкурентоспособности отечественных разработок на мировом и национальном рынках и демонстрирует потенциал российских компаний, устанавливая новые деловые связи и укрепляя бизнес-позиции.

В 2018 году, на площади 28 000 кв. м около 400 компаний из 21 страны мира и 36-ти регионов России, представят товары и услуги из всех сфер автоиндустрии: инструменты и комплектующие, автохимия и лакокрасочные материалы, автоэлектрика и автоэлектроника, сигнализации и противоугонные системы, шины, двигатели и их компоненты, аксессуары и многое другое. Ежегодно к «Интеравто» присоединяются всё новые компании, которым выставка помогает презентовать свою продукцию профессиональной аудитории, найти новые каналы сбыта и выгодных партнеров.

Благодаря статусу эффективной коммуникационной площадки «Интеравто» занимает важное место в календаре выставочных событий профессионального сообщества – разработчиков и производителей, обслуживающих компаний, представителей оптовой и розничной торговли, проектных, страховых организаций, тюнинг-ателье и других. «Интеравто» – новый виток развития вашего бизнеса!